2018-10-11T12:23:08+03:00
Происшествия

МЧС Татарстана: погибших в загоревшемся автобусе из Альметьевска нет

Пассажиры просто пересели в попутный транспорт
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

10 октября в 20:01 на номер вызова экстренных служб – 112 поступило сообщение о возгорании автобуса, следовавшего по маршруту АльметьевскЛениногорск. 47-местный автобус марки «Хайер» выехал из Альметьевска вечером по маршруту и через три с половиной километра около остановки «Свиноферма» начал дымится.

- Пожарных вызвал водитель. По вызову выехала бригада СПЧ № 66 - две единицы специальной техники - 8 человек. Внутри салона в это время находились десять человек. Все они пересели на попутный транспорт и продолжили движение, - рассказали «КП-Казань» в пресс-службе МЧС Татарстана. - Прибывшие пожарные увидели, что никакой угрозы нет, тушениия не было. Автобус оттолкали обратно в АТП.

На сайтах федеральных информ-агентств и на федеральных телеканалах сообщили о двоих погибших и двоих раненных при аварии. По информации из их источников - пострадавших доставили в больницу в Самаре. Утром 11 октября Минздрав Татарстана опроверг информацию о погибших в загоревшемся автобусе из Альметьевска: "При инциденте никто не погиб, пострадавших также нет. Данные неверные. На место по регламенту выезжала "скорая", но помощь медиков не потребовалась"

По предварительным данным, водитель перед выездом не проверил готовность автобуса к дальней поездке. На выезде из города в салоне начал появляться дым. Он шел из моторного отсека, вероятно из-за неисправности проводки.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани внедорожник въехал в автомобиль, который сбил женщину
Главой администрации Советского района Казани стал Роман Фатхутдинов
В Казани задержали гражданина Казахстана, который разбрасывал по улице наркотики
В Казани автоцистерна перевернулась и повредила шесть автомобилей
В 2019 году Казань рассчитывает получить на содержание парков и скверов 450 миллионов рублей
Движение по двум улицам Казани ограничат до 20 октября
В Нижнекамске наказали водителя автобуса, который закрыл дверь перед носом женщины с коляской
Одной из главных задач Минздрава Татарстана на 2019 год назвали снижение смертности
Движение по улице Техническая в Казани будет закрыто до 20 ноября
В Набережных Челнах появилась своя Федерация волейбола
В пожаре в Татарстане погибла 75-летняя женщина
Минниханов предложил вернуть памятник Орджоникидзе в казанский Соцгород
Первым заместителем главы исполкома Казани стал Рустем Гафаров
Трассу "Альметьевск-Лениногорск" в Татарстане перекрыли на три недели
Злоумышленника, набросившегося с лопатой на посетителя кафе в Татарстане, отправили на принудительное лечение
Два такси столкнулись в Новочебоксарске
В Татарстане могут начать производство автомобилей представительного класса
В 2019 году на здравоохранение в Чувашии выделят на полмиллиарда меньше, чем в 2018-м