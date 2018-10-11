МЧС Татарстана: погибших в загоревшемся автобусе из Альметьевска нет

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-11T12:23:08+03:00

Изменить размер текста: A A

10 октября в 20:01 на номер вызова экстренных служб – 112 поступило сообщение о возгорании автобуса, следовавшего по маршруту Альметьевск – Лениногорск. 47-местный автобус марки «Хайер» выехал из Альметьевска вечером по маршруту и через три с половиной километра около остановки «Свиноферма» начал дымится.

- Пожарных вызвал водитель. По вызову выехала бригада СПЧ № 66 - две единицы специальной техники - 8 человек. Внутри салона в это время находились десять человек. Все они пересели на попутный транспорт и продолжили движение, - рассказали «КП-Казань» в пресс-службе МЧС Татарстана. - Прибывшие пожарные увидели, что никакой угрозы нет, тушениия не было. Автобус оттолкали обратно в АТП.

На сайтах федеральных информ-агентств и на федеральных телеканалах сообщили о двоих погибших и двоих раненных при аварии. По информации из их источников - пострадавших доставили в больницу в Самаре. Утром 11 октября Минздрав Татарстана опроверг информацию о погибших в загоревшемся автобусе из Альметьевска: "При инциденте никто не погиб, пострадавших также нет. Данные неверные. На место по регламенту выезжала "скорая", но помощь медиков не потребовалась"

По предварительным данным, водитель перед выездом не проверил готовность автобуса к дальней поездке. На выезде из города в салоне начал появляться дым. Он шел из моторного отсека, вероятно из-за неисправности проводки.