2018-10-11T00:43:12+03:00
Спорт

УНИКС обыграл литовский «Ритас» в Кубке Европы

Матч закончился со счетом 86:73 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Матч закончился со счетом 86:73.Матч закончился со счетом 86:73.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Во втором туре группового этапа Кубка Европы казанский УНИКС принял на домашнем паркете «Баскет-Холла» литовский «Ритас». Команда гостей, ранее называвшаяся «Летувос Ритас», – пятикратный победитель национальной лиги Литвы, четырежды Кубка Литвы, трижды Лиги Балтики.

Казанцы впервые сыграли в новой форме в стиле милитари. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы впервые сыграли в новой форме в стиле милитари.Фото: Алина НИЗАМОВА

В стартовом составе казанцев впервые в новой форме в стиле милитари на паркет вышли: Трентон Локетт, Джамар Смит, Морис Ндур, Максим Шелекето и Пьеррия Хенри.

В стартовом составе УНИКСА вышли: Трентон Локетт, Джамар Смит, Морис Ндур, Максим Шелекето и Пьеррия Хенри. Фото: Алина НИЗАМОВА

В стартовом составе УНИКСА вышли: Трентон Локетт, Джамар Смит, Морис Ндур, Максим Шелекето и Пьеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА

Первая четверть с минимальным преимуществом осталась за «Ритасом» – 19:20. В начале второй десятиминутки казанцы выровняли счет, а к большому перерыву УНИКС вышел вперед – 41:32.

В начале второй десятиминутки казанцы выровняли счет Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале второй десятиминутки казанцы выровняли счетФото: Алина НИЗАМОВА

К середине третьей четверти гости стали догонять, однако в конце отрезка болельщики увидели счет на табло: 58:52.

К середине третьей четверти гости стали догонять. Фото: Алина НИЗАМОВА

К середине третьей четверти гости стали догонять.Фото: Алина НИЗАМОВА

Борьба разрешилась в четвертой десятиминутке, победа за казанцами – 86:73.

Борьба разрешилась в четвертом отрезке. Фото: Алина НИЗАМОВА

Борьба разрешилась в четвертом отрезке.Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, УНИКС, победив в двух турах Кубка Европы, возглавил свою группу.

УНИКС, победив в двух турах Кубка Европы, возглавил группу. Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС, победив в двух турах Кубка Европы, возглавил группу.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком матча стал Джамар Смит, набравший 19 очков.

Самым результативным игроком матча стал Джамар Смит. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком матча стал Джамар Смит.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем домашнем матче 14 октября в 18:00 УНИКС примет краснодарский «Локомотив» в рамках Единой лиги ВТБ.

В следующем домашнем матче 14 октября в 18:00 УНИКС примет краснодарский «Локомотив». Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем домашнем матче 14 октября в 18:00 УНИКС примет краснодарский «Локомотив».Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем туре Еврокубка 17 октября казанцы также на домашнем паркете сыграют с итальянским «Фиатом» из Турина.

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