Бездомный с четвертой стадией рака три недели живет в подъезде многоэтажки в Татарстане

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-10T17:36:40+03:00

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Несколько недель Юрий Лазарев живет между этажами лестничной клетки в многоэтажке на улице Мурадьяна 16а в Нижнекамске.

Прежде 58-летний мужчина проживал с матерью. После ее смерти перебрался к сестре. В июле этого года сестра умерла. Родная племянница перестала кормить его и начала избивать мужчину и выгонять из дома. По словам соседей, 1 октября женщину лишили родительских прав, ее увезла полиция. Больше дома она не появлялась.

Мужчина три недели живет в холодном подъезде. Он нашел картонку, сделал из мешка и сухих листьев подушку. Соседи кормят его, но в последние дни он перестал подавать признаки жизни.

- У Юры четвертая стадия рака губы, - рассказала соседка Лилия. - Она у него распухла и кровоточит. Из-за холодов и бессонных ночей заболевание стало прогрессировать. Ему нужна медицинская помощь. Но все документы в квартире, а племянница Оксана не выходит на связь. Может, ее нет в живых, ведь она вела асоциальный образ жизни.

Правоохранители пытаются найти другую племянницу - Наталью. Девушка работает на химическом производстве. Возможно, у нее запасные ключи от квартиры.

Если мужчина сможет доказать через суд, что проживал в этой квартире, сотрудники полиции смогут вскрыть дверь. Но вести правовые тяжбы он физически не в состоянии. Юрий Лазарев общается с соседями звуками и с трудом передвигается на четвереньках. Каждый день мужчине становится хуже.

У Юрия Лазарева нет прописки и постоянного места жительства

- В Нижнекамске нет ни одной «ночлежки», поэтому мужчина продолжает жить в подъезде многоэтажки. Соседи вынесли ему матрац и переодели, - рассказали в центре обслуживания населения города Нижнекамска корреспонденту «КП-Казань». - Сейчас к делу подключили участкового. Он занимается поисками родственников мужчины. Через органы Минздрава Юрию Аркадьевичу планируем «выбить» инвалидность по онкологии.

Специалисты центра социального обслуживания населения «Милосердие» установили, что мужчина нигде не прописан. Долю его квартиры, возможно, обманным путем переписала на себя его племянница.

Жители ближайших домов, узнав о проблеме, начали приносить Дяде Юре теплые вещи. Так же они через свои связи пытаются разыскать его племянницу, чтобы он скорее мог вернуться домой.