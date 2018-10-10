2018-10-10T15:34:32+03:00
Общество

Казанский радиоведущий съел живых червей, чтобы выиграть миллион

Молодой человек принял участие в популярном телешоу
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Несколько месяцев назад 32-летний радиоведущий из Казани уехал в Москву. Как оказалось, там он стал участником реалити-шоу «Хочу Миллион».

Суть проекта в том, что участники, чтобы выйти в следующий уровень должны выполнять самые невероятные задания.

По мнению зрителей нового реалити - Андрею досталось самое не приятное задание. В последней серии проекта молодой человек вызвался съесть червей. Чтобы показать зрителю, что аннелиды или дождевые черви действительно живые - их положили в стеклянный стакан и полили лимонным соком. Черви активно заерзали. Для антуража в «коктейль» положили клубнику и предложили Андрею выпить.

- Если мне будет плохо - это будет на вашей совести. Врач не поможет, ведь черви могут жить в желудке и их не выведешь. Произнеся тост «За ваше здоровье!», Андрей Разом опрокинул в себя стакан и опустошил его. Зрители в ужасе отворачивались.

Андрей разом выпил содержимое стакана с живыми червями

Андрей разом выпил содержимое стакана с живыми червями

А у тебя есть девушка? – спросила ведущая - Если да, то после этого не будет!

Пользователи социальных сетей осудили поступок казанского радиоведущего. «Даже под предлогом денег надо не переставать уважать свое достоинство!»

Денег Андрею так и не дали. Зато перевели на следующий уровень, где шансы добраться до заветного приза у парня будут повыше.

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