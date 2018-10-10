СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-10T17:16:11+03:00

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В рамках проекта «Сказка о золотых яблоках»в нефтеградепоявилось монументальное произведениена фасаде дома по улице Ленина, 149.Татарская сказка «Луна и солнце» и одноименное стихотворение Габдуллы Тукая вдохновили художника(автор — Дамир Bozik)на создание диптиха.

Дамир— уроженец Альметьевска, один из ярких уличных художников Татарстана. Занимается граффити, монументальными росписями, живописью. Участвует в художественных проектах по всей России и за рубежом. Любит путешествовать.В родном городе он создал произведение, в котором передал состояние человека во время встречи со светилами.

Фото: Татнефть.

«Так Луна и Солнце, словно брат с сестрою,Делят день и вечер дружно меж собою», — писал великий поэт.В первой части работы —«Солнце»— дети встречают закат на берегу реки. Во второй — Луна — двое находятся в лодке на реке в лунную ночь. Эти два совершенно разных состояния переданы в цветовых гаммах — теплой желто-красной вечерней и холодной сине-голубой ночной. Роспись выполнена в ярких цветах, присущих художнику.

Стиль рисования точками, известный как пуантилизм, придает глубину и вибрацию. Дамир используетего, но делает это в современной манере. «Вижу этот мир, состоящим из множества точек, частиц света, танцующих, объединяющихся во что-то цельное, — говорит он. — Рисую, чтобы передать свое чувство безграничной радости, поделиться эмоциями с другими людьми».

Фото: Татнефть.

И люди, глядя на его работы, тепло откликаются — как взрослые, так и дети.Как выразилась пожилая жительница этого дома Фатима-апа, его картины «улучшают настроение, заставляют забыть о невзгодах и проблемах жизни».

Дамир рад, что родной Альметьевск преображается,появляется в городе множество арт-объектов с участием известных российских и зарубежных мастеров.