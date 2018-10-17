НПФ: КАК РАСТЕТ ПЕНСИЯ?

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-16T12:14:25+03:00

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«Последнее время все чаще встречаю рекомендации доверить пенсионные накопления негосударственному пенсионному фонду. Один из аргументов - хорошая доходность. С чем связана такая эффективность фондов?»: А. Беришев, Нижнекамск.

Отвечает и.о. генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира РОЗЯЕВА:

«Негосударственные пенсионные фонды, в том числе Национальный НПФ, продемонстрировали, что могут эффективно управлять пенсионными накоплениями своих клиентов, сохраняя и приумножая их. Использование широкого спектра инвестиционных инструментов при управлении пенсионными накоплениями и возможность реализации адаптивных инвестиционных стратегий позволяют фондам получать более высокую доходность при абсолютно контролируемом уровне риска, если сравнивать с банковскими депозитами.

Так, накопленная доходность Национального НПФ за период с 2009 по 2017 год составила 125,25%, что значительно превысило уровень инфляции за аналогичный период (88,77%). Таким образом, Фонд за последние 9 лет увеличил пенсионные накопления своих клиентов более чем в два раза. Напомню, что пенсионные накопления - это средства, сформированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования, воспользоваться ими вы сможете только после выхода на пенсию.

Инвестиционный процесс в НПФ и качество инвестиционных инструментов, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений, регламентируется законодательством РФ. Деятельность НПФ осуществляется под надзором Банка России. В частности, инвестирование пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», с учетом ограничений, устанавливаемых Банком России.

В частности, Национальным НПФ реализуется консервативная политика по инвестированию средств пенсионных накоплений, главным принципом которой является обеспечения сохранности средств. Второй принцип инвестиционной политики Национального НПФ - обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей. Третий ключевой принцип - определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке.

Таким образом, цель инвестиционной стратегии Национального НПФ - достижение оптимального баланса между показателями надежности и доходности. Сотрудничество только с надежными управляющими компаниями и профессиональный подход к формированию инвестиционного портфеля позволили Фонду к 2018 году увеличить каждые 10 000 рублей, вложенные в Национальный НПФ 9 лет назад, до 25 250 рублей только лишь за счет инвестиционного дохода».

ОА «Национальный НПФ». Лицензия № 288/2 от 7 июня 2007 г. (бессрочная). 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

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