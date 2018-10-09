Анна Ковальчук: Мы волнуемся перед встречей с казанскими зрителями

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-09T17:34:48+03:00

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- Это спектакль для театральных гурманов, - предупредил казанцев Народный артист России Сергей Мигицко. – Мы все, артисты, очень любим классику, но современный зритель, знающий произведения мировой литературы, ждет чего-то нового, его надо удивить. «Город.Женитьба.Гоголь» надо понять, он не для такого простого похода в театр, чтобы провести время. Его надо осмыслить, прочувствовать.

Александр Новиков и Сергей МигицкоФото: Лика ИСАЕВА

Режиссер Юрий Бутусов готов удивить искушенного зрителя. Все его постановки идут от автора, опираясь на его произведения. Вот и в «Город.Женитьба.Гоголь» есть сразу несколько историй Николая Васильевича Гоголя, и их всех объединяет главный действующий персонаж – Город Санкт-Петербург.

- В нашей постановке есть все – и умный жених, такой Человек-город, который сам является какой-то противоположностью привычного зрителю героя пьесы, и невеста, которую играет красивейшая женщина, - рассказал Заслуженный артист России Александр Новиков. – Есть просто потрясающие артисты, которые покажут зрителю эту историю.

Пригласила на спектакль-открытие и Заслуженная артистка России Анна Ковальчук.

- Мы все волнуемся, конечно, перед встречей с казанскими зрителями, - улыбнулась она. – Этот спектакль непростой, и для Казани он настоящая премьера, что нас очень радует. Однажды на гастролях зритель не очень воспринял постановку, теперь нам важно понять, как отнесется ваш зритель к нашей работе.

Сергей Перегудов и Анна КовальчукФото: Лика ИСАЕВА

Директор Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Валерий Градковский поспешил объяснить слова Анны Ковальчук о зрителях, сдержанно принявших спектакль.

- Мы играли на сцене, предназначенной для КВН, - рассказал Градковский. – Технически эта сцена нам не подошла, и артисты были далеко от зрителя, декорации не смогли установить ближе. Мы смогли достучаться до зрителя только ближе к финалу.

Александр Славутский и Валерий ГрадковскийФото: Лика ИСАЕВА

Сергей Перегудов уже побывал в Казани, играл на сцене Казанского ТЮЗа.

- Приятно вернуться в этот город, где так любят театр, - сказал он. – Сейчас мы привезли очень хороший спектакль, и надеемся, что он вам понравится.