"Пусть Смолов смотрит и учится!": Студент из Казани забивает пенальти, делая сальто

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-09T14:12:48+03:00

Норик Авдалян использует такой трюк не только на тренировках, но и в официальных матчах [Видео]

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Ничем, казалось бы, не примечательный футбольный матч национальной студенческой лиги, между командами Казанского Авиационного института и Чувашского Государственного педуниверситета, прогремел едва ли не на весь футбольный мир.

Прославил данный поединок игрок КАИ Норик Авдалян. При счете 1:0 в пользу казанской команды в ворота чувашских студентов назначили пенальти. Вызвался бить как раз Авдалян. Он разбежался и пробил...сделав сальто! Вратарь такого исполнения явно не ожидал и даже не шелохнулся.

- Сперва сальто сделал без мяча, попробовал. Плучилось. Потом в голову такая идея пришла, может фантазия сыграла. Попробовал, пробил. Сперва падал, конечно, а потом, раз-два-три и все начало получаться, - рассказал автор гола-шедевра в интервью клубному телеканалу казанского "Рубина".

Фото: скриншот с видео.

За флагман татарстанского футбола Норик пока не играет. Он выступает за "Рубин-2" в чемпионате Татарстана. Однако красивые голы он практикует регулярно. Как выяснилось, он забивал пенальти "ударом-сальто" еще раньше.

- Первый раз я пробил на международном турнире в Сочи за сборную среди студентов. Попросил пробить, там позволительный был счет, со сборной Америки играли. Потом думаю, что следующий раз чуть позже, но еще раз так пробью. Точнее, я тренеру обещал, и пробил. Получилось здорово, - заявил Авдалян.

Видео гола сразу же разлетелось по интернету. При этом, голом-красавцем от казанского студента восхищаются, не только в России, но и в Европе и даже в США. Кто-то говорит, что "Криштиану Роналду теперь не уйдет из футбола, пока не повторит этот шедевр", кроме того. спрашивают, за сколько игрока можно купить, а российские любители футбола в комментариях предлагают форварду "Локомотива" Федору Смолову поучиться у молодого мастера исполнения пенальти. Естественно напдающему сборной страны припоминают решающий промах в четвертьфинале Чемпионата мира. Тогда сборная России уступила по пенальти хорватам дорогу в полуфинал.

Фото: соцсети.

Кроме того, в интернете настоятельно рекомендуют наставнику казанского "Рубина" Курбану Бердыеву дать шанс парню в главной команде, а то ведь игрока и увести из-под носа могут.