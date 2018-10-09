2018-10-09T13:02:56+03:00
Общество

В Татарстане мужчину прямо в кафе избили лопатой за то, что он отказался копать картошку

Кровавая разборка произошла в Нурлате [Видео]
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
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В круглосуточном кафе «Малина» на автовокзале в городе Нурлат накануне произошел серьезный инцидент. Житель города пришел поужинать. Если верить записям с камеры видеонаблюдения, он был единственным посетителем в кафе. В какой-то момент в заведение вошел еще один мужчина. В руках у него хорошо просматривалась лопата.

Гость подошел к сидящему за столиком мужчине и начал бить его лопатой по голове, туловищу и бедрам. Несколько раз нанес прямой удар острием лопаты в область груди.

Как показалось, мужчина был не сильно удивлен вооруженному сельхозинструментом гостю и не пытался защититься. Свидетелем происходящего стала продавщица. По всей вероятности, когда "человек с лопатой" завершил избиение оппонента, женщина пригрозила вызвать полицию. В этот момент налетчик побежал с лопатой и на женщину, которая успела спрятаться в подсобке.

Полиция все же приехала на место происшествия. Нападавшего удалось задержать. Как стало известно "КП-Казань" от свидетелей происшествия, задержанный заявил, что таким образом наказал оппонента за то, что тот не пришел помогать копать картошку. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Очевидцы в соцсетях считают, что причинами кровавой разборки в кафе мог стать конфликт между мужчинами, например, из-за ревности. Кто-то из местных жителей написал, что пострадавший мужчина умер в больнице. Впрочем, как сообщили "КП-Казань" в пресс-службе следственного комитета по РТ, мужчина, получивший несколько ударов лопатой, все же выжил.

Кровавые разборки в Нурлате.

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