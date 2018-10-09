2018-10-09T16:10:05+03:00
Звезды

Оксана Федорова снялась в рекламе в Казани и возмутила верующих своим внешним видом

Телеведущая стала лицом средств бытовой химии для детей
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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«Мисс Вселенная-2002» приехала в Казань рано утром и сразу отправилась на съемочную площадку. Оксана Федорова стала лицом средств по уходу за детьми. Певица, модель, ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» и мама двоих детей, прежде чем рассказывать о новой продукции сама старается тестировать ее.

Для рекламной съемки ей приготовили три ярких образа, не свойственных для модели. Казанцы увидят победителя «Мисс Россия» в нарядах с закрытыми руками и шей. Чтобы создать образ любящей матери. В завершении фотосъемки Оксана Федорова получила линейку рекламируемых ей продуктов для личного использования.

Такой "Мисс Вселенную" увидит вся страна в рекламе нового продукта

Такой "Мисс Вселенную" увидит вся страна в рекламе нового продукта

- Давно заметила, что настоящих звёзд отличает простота и дружелюбие. Никакого снобизма, ничего вульгарно дешевого во всех смыслах. Красивая, очень живая и очень трудолюбивая, - рассказала о работе с фотомоделью PR-директор Nefis Group - Айгуль Мирзаянова.

Так же в Казани Оксана Федорова успела сняться и в рекламе строительных материалов. Но это уже не первая работа в качестве модели в Казани. Несколько лет назад она приезжала, чтобы сняться в рекламе верхней одежды одного из казанских производителей меховых изделий. Тогда за работу ей подарили шубу. Как оказалось - не казанского, а итальянского производителя.

Из Казани телеведущая отправилась в город Волжск, чтобы поздравить владыку Феофана, Епископа Волжского и Сернурского с годовщиной основания Волжской епархии.

- Желаю епархии укрепляться, развиваться. А владыке Феофану желаем сил, терпения, телесного и душевного здравия, радости и добрых единомышленников, Божией помощи на его нелегком пути, - написала Оксана у себя на страничке в инстаграме, где выложила фотографию со своим духовником.

Фото: Инстаграм Оксаны Федоровой

Фото: Инстаграм Оксаны Федоровой

Внешний вид телеведущей тут же вызвал негодование среди верующих подписчиков. Ведь рядом с духовным лицом она засветилась с открытыми ногами, в глубоким декольте и без платка на голове. Кстати, Оксана Федорова пожертвовала одному из волжских храмов солидную сумму на восстановление и ремонт.

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