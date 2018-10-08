«Надеемся, что обойдемся без подвигов»: Казань готовится к переходу на зимнее содержание дорог

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-08T17:33:36+03:00

По словам городских чиновников, столица Татарстана готова к снегопадам и гололеду, вот только рабочих рук пока не хватает

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На календаре уже, фактически, середина октября. Еще пару недель и наступят настоящие холода. А там и до снегопадов недалеко. Отопление практически во всех домах столицы Татарстана уже дали. Теперь в Казани полным ходом идет подготовка к зиме дорожной сети.

182 ДНЯ ЗИМЫ

По словам председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, на зимнее содержание дорожной сети Казань перейдет уже на следующей неделе. Работа, по его словам, будет круглосуточной, в городе проведут корректировку маршрутных карт работы уборочной техники, подготовят места приема снега, реагенты и песчано-солевую смесь. Зимний режим работы для дорожных служб Казани продлится 182 дня до 14 апреля 2019 года.

Препятствовать образованию гололеда планируют с использованием реагентов и песчано-солевой смеси. Второй год двухфазным реагентом с технологией смачивания будут обрабатывать все основные магистральные дороги с большей интенсивностью движения, наличием маршрутов общественного транспорта и мостовые сооружения.

КАЗАНЬ ВСЕ ЖЕ НЕ МОСКВА

На сегодняшний день это наиболее эффективный метод борьбы с гололедицей на дорогах, однако и более затратный нежели песчано-солевая смесь и другие виды реагентов.

- Это очень важный вопрос, но упирается он как всегда в деньги, поэтому на тротуарах такие реагенты может позволять себе использовать только Москва и, как результат, у них самое низкое количество травм, получаемых пешеходами на дорогах, несмотря на то, что там огромная нагрузка на пешеходные части, - подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

На особом контроле остается обеспечение надлежащего содержания пешеходных тротуаров, остановочных площадок. Особое внимание уделят предотвращению гололеда на потенциально опасных участках таких, как спуски, подъемы, мосты и остановочные площадки.

ПЛАН «БУРАН»

Как сообщил Игорь Куляжев, зимой готовы задействовать 567 единиц спецтехники и 650 дорожных рабочих. Сейчас 80% техники уже готовы к работе в зимних условиях, остальная пока работает в летнем режиме, либо находится на ремонте. Для муниципальных дорожных предприятий Казани приобрели 37 единиц новой современной техники, капитально отремонтировали еще 26 единиц.

- В случае резкого худшения погоды вступит в силу оперативный план «Буран». Имеем возможность в короткий срок довести количество техники до 1000 единиц, - подчеркнул Куляжев.

«ЧУДА НЕ СЛУЧИТСЯ»

В силу ввода новых автобусных маршрутов проведена корректировка маршрутных карт работы уборочной техники. Что касается штата дорожных рабочих, на сегодняшний день он укомплектован на 80%. Все снегоплавильные пункты практически подготовлены к работам по приему и утилизации снега, завершаются текущие регламентные работы.

Как отметил Мэр Казани, то количество техники, которое удалось капитально отремонтировать, приобрести, поможет своевременно убирать любое количество снега.

- Это всегда большое количество работы. Надеемся, что обойдемся без подвигов, своевременно организованная работа позволит нам справляться с теми вызовами, которые каждая зима нам преподносит. Чуда не случится, поэтому всеми имеющимися у нас средствами нужно содержать и основные дороги, и дороги первой, второй и третьей категорий, и наши поселки, и пешеходные переходы, и туристические маршруты в надлежащем состоянии, - подытожил Ильсур Метшин.