В Казани 90-летняя женщина-ветеран Великой Отечественной войны неделю жила без отопления
Больше недели провела 90-летняя казанская пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, в квартире по улице Щапова 41А без тепла. И это несмотря на то, что погода за окном в последние дни падала почти до нуля. И кто знает, сколько бы еще пришлось женщине греться народными способами, если бы не ее внучка.
Ада Химич приехала к бабушке сегодня, 8 октября, в 10 часов утра и ужаснулась - в квартире было невероятно холодно.
- В квартире страшный холод! Бабушка войну пережила, она всю жизнь лечила детей, ее педиатрический стаж - 60 лет. Чем она заслужила такие издевательства? - возмущается Ада.
Молодая женщина тут же начала звонить в управляющую компанию, но все было тщетно - их телефон не отвечал. Точно также он не отвечал, по словам женщины, всю неделю, когда пенсионерка сама пыталась добиться тепла в квартире. Сегодня внучка пошла на крайние меры и набрала 911.
- Я объяснила, что в Казани морозят ветерана войны. Через 10 минут у нас потеплели батареи, рассказала Ада корреспонденту "КП-Казань".
В кладовке дома, по словам внучки, все это время находился конвектор, но воспользоваться им пенсионерка не могла чисто физически - он слишком тяжелый для нее. А попросить помощи у родных ветеран войны попросту постеснялась.
Отметим, что власти Казани отчитались, что тепло подано почти во все дома столицы Татарстана. Без отопления остаются только 13 жилых строений.