В Казани 90-летняя женщина-ветеран Великой Отечественной войны неделю жила без отопления

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-08T15:04:55+03:00

В кладовке дома, по словам внучки, все это время находился конвектор, но воспользоваться им пенсионерка не могла чисто физически - он слишком тяжелый для нее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу после того, как внучка пенсионерки позвонила по телефону экстренных служб, в квартире потеплели батареи

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Больше недели провела 90-летняя казанская пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, в квартире по улице Щапова 41А без тепла. И это несмотря на то, что погода за окном в последние дни падала почти до нуля. И кто знает, сколько бы еще пришлось женщине греться народными способами, если бы не ее внучка.

Ада Химич приехала к бабушке сегодня, 8 октября, в 10 часов утра и ужаснулась - в квартире было невероятно холодно.

- В квартире страшный холод! Бабушка войну пережила, она всю жизнь лечила детей, ее педиатрический стаж - 60 лет. Чем она заслужила такие издевательства? - возмущается Ада.

Молодая женщина тут же начала звонить в управляющую компанию, но все было тщетно - их телефон не отвечал. Точно также он не отвечал, по словам женщины, всю неделю, когда пенсионерка сама пыталась добиться тепла в квартире. Сегодня внучка пошла на крайние меры и набрала 911.

- Я объяснила, что в Казани морозят ветерана войны. Через 10 минут у нас потеплели батареи, рассказала Ада корреспонденту "КП-Казань".

В кладовке дома, по словам внучки, все это время находился конвектор, но воспользоваться им пенсионерка не могла чисто физически - он слишком тяжелый для нее. А попросить помощи у родных ветеран войны попросту постеснялась.

Отметим, что власти Казани отчитались, что тепло подано почти во все дома столицы Татарстана. Без отопления остаются только 13 жилых строений.