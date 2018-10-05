В Казани продавца гаража, подозреваемого в убийстве двух человек, отправили под домашний арест на два месяца

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-05T15:30:06+03:00

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В суде Московского района Казани было избрана мера пресечения для подозреваемого в убийстве двух человек Александра Архиереева. Его защита и следствие попросила для него домашний арест. В итоге это ходайтсво было удовлетворено.

На время следствия Архиереев провдет запертым в своей квартире до 1 декабря. При этом ему запретили пользоваться Интернетом, смотреть телевизор и общаться с людьми. Единственная кто с ним может контактировать, кроме правоохранителей, так это его мать, которая живет от Архиереева в несколльких домах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/671878" frameborder="0"></iframe> В Казани продавца гаража, подозреваемого в убийстве двух человек, отправили под арест на два месяца.Александр ЧЕРНОВ

К слову, чтобы выиграть время и подготовить достаточное количество материалов следователям до этого также пришлось обращаться в суд. Тогда срок задержания Архиереева был продлен. Сейчас же суд отправил его в камеру СИЗО на два месяца.

Напомним, поздно вечером 1 октября 37-летний житель района Жилплощадка Александр Архиереев договорился о встрече с потенциальными покупателями своего гаража в ГСК «Энергетик» по улице Химиков.

На мужчину вышли через интернет, но так поздно посмотреть бокс «покупатель» решил якобы после окончания своей работы. Но в итоге на место и в назначенное время пришли четверо парней, с которыми Архиереев находился в конфликте. Один из них занимался боевыми единоборствами. Итог встречи двое погибших.

При этом на суде во время избрания меры пресечения была оглашены новые подробности со стороны подозреваемого.

Так, по его словам, на встречу сначала пришел один из парней. Как только он брызнул Александру из газового баллончика в лицо, подоспела остальная троица, которая перелезла через забор гаражного кооператива. Архиереев попытался сбежать, но споткнулся и его начали бить железной арматурой. Тогда мужчина достал нож, который, по его словам, всегда носит с собой и начал, не глядя, отбиваться. К слову, тот самый нож так до сих пор и не нашли.