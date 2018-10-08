В Татарстане из больницы выписали студенток, отравившимися духами из Интернета

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-08T11:37:42+03:00

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Врачам Арской больницы удалось быстро и профессионально справиться с массовым отравлением студентов местного педагогического колледжа имени Габдулы Тукая. Первые сообщения о ЧП поступили в пятницу, 5 октября, и были больше похожи на сценарий учений МЧС и Минздрава Татарстана: студенты отравились духами.

Но спустя некоторое время стало понятно, что это никакие не учения, а самое настоящее отравление.

Все началось с того, что одна из 17-летних студенток принесла на занятия флакон с духами. Она решила похвастаться новым ароматом, заказанным через популярный сайт дешевых китайских товаров. Подружка попросила надушить и ее, а спустя некоторое время девушкам стало плохо: заболела голова, кто-то начал чихать.

Вызвали "скорую", и в больницу отправили 18 пострадавших девушек с диагнозом "отравление". Эксперты взяли в учебном классе, где все и произошло, пробы воздуха, проверки организовали все надзорные ведомства, а СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- При обследовании во время поступления пострадавших стало понятно, что произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом - через вдыхание носом, - сообщили в министерстве здравоохранения республики. - Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В стационаре девушкам провели антигистаминную терапию, и, после улучшения их состояния, выписали домой.

По предваритеьным данным, виновником массового отравления стал один из компонентов духов. Он вызвал аллергическую реакцию у пострадавших.