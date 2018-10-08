"Не пропущу подлость": Элвин Грей обвинил Гузель Уразову в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-08T11:32:00+03:00

Элвин Грей объясняет, что песню он написал вместе с Бабеком Мамедрзаевым, а потом пригласил свою хорошую знакомую Гузель Уразову спеть дуэтом уже готовую песню Фото: Александр ЧЕРНОВ

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6 октября татарский исполнитель Элвин Грей оставил на свой официальной странице в социальной сети Instagram пост, который начинался со слов: "Не пропущу подлость от когда то близких мне людей, а так же озвучу" (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

В нем он неожиданно для всех стал обвинять свою подругу, народную артистку Татарстана Гузель Уразову в мошенничестве. Певица, по мнению Элвина Грея, незаконно присвоила себе права на песню "Красивая, хороший".

- Хочу заметить, что данные действия можно рассматривать как признаки преступления и квалифицируются они главой 21 УК РФ, - отмечает раздосадованный певец.

Известный татарский исполнитель Элвин Грей оставил на свой официальной странице в социальной сети Instagram пост

Элвин Грей объясняет, что песню он написал вместе с Бабеком Мамедрзаевым, а потом пригласил свою хорошую знакомую Гузель Уразову спеть ее дуэтом. Спустя какое-то время певец узнал, что Уразова какими-то путями завладела правами на трек.

- Я то перешагну через это, и пойду дальше. А вам с этим жить всю жизнь, - заканчивает свой пост Элвин Грей.

Уразова не оставила это без ответа. Так, буквально через несколько часов она опубликовала на той же площадке видео, в котором, плача, попыталась разъяснить своим фанатам сложившуюся ситуацию и призвала Элвина Грея к остаткам совести. Обвинения в свой адрес она считает просто подлостью.

По ее словам, на тот момент, когда Элвин Грей предложил ей спеть дуэтом, у песни была только аранжировка и припев - не более.

- У песни не было слов, был только напев. Как я могла три года петь песню и только сейчас Радик (настоящее имя Эвина Грея Радик Юльякшин - Ред.) вдруг вспоминает, что я ее своровала? - вопрошает певица.

Она отмечает, что слова песни приндалжат ее подруге - Эльвире Сафиной. Таким образом, утверждает Уразова, у песни «Красивая, хороший» четыре автора: слова - Бабек Мамедрзаев и Эльвира Сафина, музыка - Радик Юльякшин и Гузель Уразова. Напоследок, Гузель Уразова напоминает Элвину Грею, что именно она вывела его на сцену в то время, когда его еще никто не знал.

- Бесстыжий ты, Радик! Я уверена, что это спланированная акция твоей команды. Оценит твою подлость только Всевышний. Я тебе желаю крепкого здоровья. Будь счастлив, - заканчивает свое обращение народная артистка Татарстана и еще раз отмечает, что Элвин Грей - лжец.

Уразова не оставила обвинения в свой адрес без ответа

Певец ответил на видеообращение артистки своим видеообращением. Он попросил оставить слезы и эмоции за кадром и "не копаться в грязном белье и переходить на личности". Элвин Грей еще раз повторил, что Гузель Уразова к созданию песни не имеет никакого отношения и получила на нее права незаконным путем.