В больнице Набережных Челнов двухлетнюю девочку из детдома оставили одну в палате без взрослых

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-08T11:20:11+03:00

Родители других больных детей, слушая ее плач, решили скинуться и нанят для ребенка няню, но не тут-то было

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В социальных сетях в группе для родителей одна из них написала, что в инфекционную больницу поступила маленькая и ее оставили совсем одну в палате.

- В инфекционной больнице нашего города находится девочка, на вид до двух лет, из детского дома. Ребенок совершенно один в палате, без социального работника, под замком, никого к ней не пускают, соседи по палате слышат, как она постоянно плачет, - написала интернет-пользователь Юлия.

По словам женщины, находящимся в этой больнице родителям с детьми стало известно, что девочку привезли из детдома, но для нее не организовали сопровождение в виде законного представителя.

Женщины в больнице решили скинуться и нанять профессиональную няню для девочки на время ее пребывания в стационаре, но руководство больницы им в этом отказало - не положено.

Чиновники из мэрии Набережных Челнов регулярно просматривают социальные сети. Их тоже заинтересовала эта история. Они задали соответствующие вопросы руководству больницы и получили вот такой ответ: «Согласно законодательству, с ребенком в возрасте до двух лет обязан находиться один из родителей или законный представитель. Посторонние лица к уходу за детьми в условиях инфекционного стационара не допускаются. К сожалению, в штатном расписании больницы отсутствует должность специалиста по уходу за детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Сотрудники отделения все свободное время находятся с ребенком. Уход и лечение оказываются в полном объеме».