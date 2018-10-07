УНИКС начал сезон в Единой лиге ВТБ с победы

7 Окт. 22:31 2018-10-07T23:09:27+03:00

В составе УНИКСа на паркете с первых минут появилась полностью легионерская пятёрка. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Казанский клуб переиграл на домашнем паркете саратовский «Автодор» со счётом 76:63 в первом матче Единой лиги ВТБ сезона 2018/19.

Реймар Морган и Дэвид Кравиш.Фото: Алина НИЗАМОВА

В составе УНИКСа на паркете с первых минут появилась полностью легионерская пятёрка: Реймар Морган, Трентон Локетт, Морис Ндур, Джамар Смит и Пиеррия Хенри. Травмированный Мелвин Эджим остался вне заявки. Не приняли участия в матче также Костас Каймакоглу и капитан команды Антон Понкрашов.

Пиеррия Хенри и Виктор Заряжко.Фото: Алина НИЗАМОВА

Клуб из столицы Татарстана уверенно начал стартовый отрезок. После точного выстрела из-за дуги Смита, а чуть позже и броска сверху Ндура, УНИКС установил комфортный задел в 14 очков. До конца периода гости чуть сократили разницу в счёте – 22:14 к первому перерыву.

Клуб из столицы Татарстана уверенно начал стартовый отрезок.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй четверти саратовцы смогли выровнять игру. Двузначное преимущество в счёте казанцев было ликвидировано, а в середине Димитрис Прифтис решился на тайм-аут. Тем не менее пауза пошла на пользу «Автодору».

Тайм-аут пошел на пользу «Автодору».Фото: Алина НИЗАМОВА

Джеки Кармайкл и Трэй Голден помогли приблизиться своей команде на расстояние двух точных бросков, но УНИКС вовремя смог прибавить. Причём помогли в этом бывшие баскетболисты «Автодора». Артём Клименко и Максим Шелекето довели разницу в счёте в пользу казанцев до комфортных +11, а на большой перерыв команды ушли при счёте 42:34.

На большой перерыв команды ушли при счёте 42:34.Фото: Алина НИЗАМОВА

Решающей стала третья четверть. В ней УНИКС предельно внимательно действовал в обороне, позволив гостевой команде набрать всего 5 очков. А восемь баллов Ндура помогли выйти на заключительный отрезок с гандикапом в 25 очков. УНИКСу оставалось только довести матч до логического завершения.

Решающей стала третья четверть.Фото: Алина НИЗАМОВА

Благодаря комфортному заделу Прифтис дал отдохнуть лидерам и выпустил всех игроков, попавших в заявку на матч. В итоге «Автодор» смог сократить разницу в счёте до 14 очков, а табло зафиксировало итоговый счёт 76:63. В новом сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС стартовал с победы. Самым результативным игроком стал Морис Ндур, записавший на свой актив 18 баллов.

Самым результативным игроком стал Морис Ндур, записавший на свой актив 18 баллов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующий матч казанская команда проведёт против литовского «Ритас» в Кубке Европы 10 октября. В лиге ВТБ следующим соперником УНИКСа станет краснодарский «Локомотив-Кубань». Эта встреча намечена на 14 октября. Отметим, что обе игры пройдут на домашней арене клуба – «Баскет-холле».