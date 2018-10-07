Казанский «Рубин» победил екатеринбургский «Урал» и вышел на 4-е место в таблице РПЛ

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-07T13:55:35+03:00

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Казанский «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России на «Казань-Арене» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.

Болельщики «Рубина».Фото: Алина НИЗАМОВА

Единственный гол в игре забил форвард Сердар Азмун. Он был активен весь первый тайм и открыл счет на 21-й минуте: иранец замкнул подачу с углового Игоря Коновалова и головой отправил мяч в ворота гостей. Так, Сердар Азмун отличился во втором матче подряд и забил 4-й мяч в 10 турах чемпионата.

Сердар Азмун и Илья Жигулев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во втором тайме хороший момент был у «Урала»: гости могли сравнять счёт, но после удара Николая Димитрова, перебросившего Ивана Коновалова, мяч попал в перекладину.

Во втором тайме хороший момент был у «Урала».Фото: Алина НИЗАМОВА

- Если говорить о первом тайме, о начале игры, то всё делали правильно, правильно стояли, ничего не выдумывали, не усложняли. Игра вроде как смотрелась. Как только стали неправильно стоять, усложнять, делать из простого сложное, всё потеряли. Игра в обороне, в атаке оставляет желать лучшего. Слава богу, что выиграли, - подвел итоги победного матча главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

Курбан Бердыев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также матч прокомментировал защитник казанцев Фёдор Кудряшов.

- В первом тайме до гола играли хорошо, после гола отдали инициативу и второй тайм, можно сказать, уже перестали играть. Играли на удержание счёта. Очень важно было выиграть сегодня, потому что все понимали важность этих очков, и слава богу, что всё так закончилось, - отметил футболист.

Федор Кудряшов и Денис Кулаков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Если учесть матч с «Химками» в рамках Кубка России, для «Рубина» эта победа стала третьей подряд. Она позволила казанцам выйти на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас в активе казанцев 17 очков.

Сейчас в активе казанцев 17 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Тяжёлая игра, как и все игры у нас в этом сезоне. Начали очень хорошо, потом встали немного, и у «Урала» пошло много стандартных положений. За счёт этого они нагнетали. Во втором тайме мы уже играли на результат. Хочу сказать большое спасибо команде, партнёрам за то, что все бились до конца. Самое главное, что победили, - прокомментировал игру полузащитник «Рубина» Павел Могилевец.

Павел Могилевец: «Тяжёлая игра, как и все игры у нас в этом сезоне».Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующий матч «Рубин» проведёт после двухнедельной паузы на игры сборных 20 октября в гостях против «Уфы».

Следующий матч «Рубин» проведёт 20 октября в гостях против «Уфы».Фото: Алина НИЗАМОВА

Из-за дисквалификации в этом матче не сможет принять участие полузащитник Игорь Коновалов. Он четвёртую жёлтую карточку в чемпионате в игре с «Уралом».