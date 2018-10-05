7 октября из-за Казанского полумарафона-2018 в столице Татарстана перекроют дороги

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-05T18:00:25+03:00

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В это воскресенье, 7 октября, в столице Татарстана пройдет Казанский полумарафон-2018. Участники попробуют свои силы на дистанциях в 1, 3, 10 и 21,1 км. Помимо этого, запланированы забеги в тюбетейках и в «ползунках».

В итоге из-за проводимых мероприятий в городе будет введено ограничение на движение транспорта.

Так, с 6.30 до 11.30 и c 17.00 до 17.30 – нельзя будет ездить около стадиона «Казань Арена». Там будет действовать полное ограничение для машин. Кроме того, есть еще ряд участков, на которых перекроют движение:

- с 6.30 до 10.30 по ул.Чистопольская - от кругового движения по ул.Сибгата Хакима – ул.Чистопольская до съезда с ул.Чистопольская к стадиону «Казань Арена», две правые полосы;

- с 7.00 до 12.00 – по ул.Сибгата Хакима - от ул.Декабристов до кругового движения по ул.Сибгата Хакима – ул.Чистопольская (полное перекрытие);

- с 6.00 до 10.30 – по пр.Фатыха Амирхана (съезд с пр.Фатыха Амирхана, от ул.Алексея Козина до ул.Сибгата Хакима, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда к ЖК «Современник»);

- с 7.00 до 9.30 – по пр.Фатыха Амирхана (по направлению к ул.Николая Ершова, от ул.Сибгата Хакима до моста «Миллениум», одно направление), по мосту «Миллениум» (в направлении от ул.Сибгата Хакима к ул.Николая Ершова, полное перекрытие направления);

- с 7.00 до 10.00 – по ул.Подлужная (съезд с ул.Подлужная на мост «Миллениум» по направлению к ул.Николая Ершова);

- с 7.00 до 10.00 – по ул.Николая Ершова (от съезда с ул.Николая Ершова на ул.Вишневского в сторону моста «Миллениум» до ул.Карла Маркса, одна правая полоса);

- с 7.30 до 11.00 – по ул.Карла Маркса (от ул.Николая Ершова до ул.Толстого, одна правая полоса);

- с 7.00 до 11.00 – по ул.Толстого (от ул.Николая Ершова до ул.Большая Красная, полное ограничение движения);

- с 7.00 до 11.00 – по ул.Большая Красная (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с улиц Жуковского, Гоголя, Япеева, Карла Фукса, Театральная, Пушкина);

- с 7.00 до 11.20 – по ул.Батурина (полное перекрытие направления, от ул.Карла Маркса до Кремлевской дамбы);

- с 7.00 до 12.00 – по Кремлевской дамбе (от съезда с ул.Батурина на Кремлевскую дамбу, одна правая полоса), по ул.Декабристов (от Кремлевской дамбы до съезда с ул.Декабристов на ул.Сибгата Хакима, одна правая полоса).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Кроме того, из-за проведения Казанского полумарафона-2018 в городе на время забегов движение автобусов по улице Батурина и мосту «Миллениум» будет приостановлено.