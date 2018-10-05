2018-10-05T18:47:53+03:00
Общество

В Набережных Челнах мужчина разгромил детскую площадку, потому что дети громко смеялись

По словам местных жителей, они запечатлели это и представили полиции
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В поселке Элеваторная гора в Набережных Челнах не так давно впервые за много лет появилась новая детская площадка с качелями, горками, спортивными снарядами и с зоной для игры в баскетбол. Прежняя игровая площадка была построена еще во времена СССР и уже не отвечала требованиям безопасности.

По словам председателя ТОС «Кызыл Тау» Раиса Сатарова, открытие этой детской площадки стало настоящим праздником для местных ребят. Играть сюда приходят дети из ближайших поселков. Ведь такого комплекса ранее в округе не было. Все строили детские качели из подручных средств перед своими домами.

На сооружение площадки собирали всем миром - была потрачена часть денег, которую председатель ТОС выиграл на конкурсе по благоустройству. Также приличную сумму вложили местные предприниматели. Строительство обошлось более чем в 100 тысяч рублей.

На днях на площадке для игры в баскетбол хотели нанести разметку, но не успели. Столбы с кольцами спилил один из жителей рядом стоящего дома №16 по улице Элеваторская.

Его соседи утверждают - он заявил, мол, о том, что под его окнами появится такой комплекс, он осведомлен не был, да и детвора своими криками и смехом не дают ему спокойно жить.

По заверениям очевидцев, за день до того, как спилить столбы, мужчина разогнал толпу детей, играющих на площадке.

А уже после местные жители запечатлели и сам момент демонтажа спортивной площадки. Эти доказательства, по их словам, были предоставлены полиции.

- В данном случае должна пройти доследственная проверка, - сообщили корреспонденту «КП-Казань» в пресс-службе УВД Набережных Челнов.

Скорее всего, данный случай надо расценивать, как самоуправство. За что законом предусмотрен штраф размером до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

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