Половина летних командировок жителей Татарстана пришлась на Москву, Ижевск и Чебоксары

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-05T17:17:56+03:00

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Tele2 подвела итоги пользовательской активности клиентов B2B-сегмента за летний период. Во время деловых поездок абоненты оператора из Татарстана проговорили свыше 400 тысяч минут, посетив при этом 60 регионов страны. В число наиболее популярных направлений вошли Москва, а также города республик Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области.

В течение трех летних месяцев бизнес-абоненты Tele2 из Татарстана пользовались мобильной связью в 60 регионах нашей страны. Наиболее востребованными направлениями деловых поездок стали Москва, города республик Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области. Командировки в эти регионы совершили 50% путешествующих по России корпоративных клиентов Tele2. При этом число представителей бизнеса, приезжающих в Татарстан в командировки в 3,5 раза превысило количество корпоративных клиентов, выезжающих за пределы республики.

Среди регионов Приволжья самыми популярными направлениями деловых поездок у жителей Татарстана стали города Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. Наиболее частыми деловыми гостями столицы Татарстана летом были жители Удмуртии, Ульяновской области и Марий Эл. Таким образом, наиболее тесно казанский бизнес общается с корпоративными клиентами республик Удмуртии и Марий Эл – больше половины всех поездок совершается между этими регионами.

По данным оператора, мобильная активность корпоративных клиентов от июня к августу выросла вдвое. В целом же за летние месяцы бизнес-клиенты Tele2 проговорили в поездках по России свыше 400 тысяч минут и получили более 200 тысяч sms-сообщений. Кроме того, корпоративные клиенты активно использовали в командировках мобильный интернет, в среднем один бизнес-абонент в летних поездках скачал 500 Мб трафика в сети.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена в том числе выгодными условиями оператора в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Мы давно работаем с бизнес-сегментом Приволжья и постоянно изучаем потребности каждой категории абонентов — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Результатом накопленного опыта стала простая и эффективная корпоративная программа, которую мы готовы предложить нашим партнерам: это простые и выгодные тарифы, качественный сервис и множество точек контакта. Мы также заинтересованы в развитии бизнеса наших партнеров по всей России, поэтому работаем над формированием предложений, которые позволяют экономить даже в длительных командировках по стране. Сегодня наши корпоративные клиенты в деловых поездках по России пользуются связью на условиях домашнего региона, а обновленные тарифы для бизнеса включают до 25 Гб интернета».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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