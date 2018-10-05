В Татарстане из-за распыления неизвестного вещества в колледже госпитализировано 16 учащихся

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-05T14:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в педагогическом колледже Арска. Там в пятницу, 5 октября, кто-то распылил в здании образовательного учреждения неизвестное вещество. С признаками отравления госпитализированы 16 учащихся, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

На месте работают представители всех экстренных служб Арска. Ведутся заборы проб воздуха.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»