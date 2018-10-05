2018-10-05T14:46:36+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за распыления неизвестного вещества в колледже госпитализировано 16 учащихся

На месте работают экстренные службы
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: 1Ul.RuФото: 1Ul.Ru
Изменить размер текста:

ЧП произошло в педагогическом колледже Арска. Там в пятницу, 5 октября, кто-то распылил в здании образовательного учреждения неизвестное вещество. С признаками отравления госпитализированы 16 учащихся, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

На месте работают представители всех экстренных служб Арска. Ведутся заборы проб воздуха.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане произошло массовое отравление детей в школе
В Йошкар-Оле в ДТП пострадал 11-месячный ребенок
Рустам Минниханов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения
В Казани автокран провалился в яму
ВТБ реализовал более 2 тысяч полисов «Защити будущее»
Почти на месяц ограничат движение по автодороге Казань-Оренбург
В 2019 году Татарстане на лечение онкобольных выделят 4,3 миллиарда рублей
В Татарстане пойдут с молотка земля и дом запрещенной организации "Свидетелей Иеговы"
Министр образования Татарстана поздравил учителей республики с их профессиональным праздником
ВТБ и индийская группа Matix подписали меморандум о взаимопонимании
В Чебоксарах легковушка перевернулась и упала на парковку, пострадали пять человек
Ограничивать экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина в чтении своего уголовного дела не будут
В Казани экстренно эвакуировали посетителей популярного кафе
В Татарстане в ДТП погиб водитель
В Казани во время пожара спасли мужчину
В Казанском Татарском театре юного зрителя открылся новый театральный сезон
В Набережных Челнах водителя будут судить за смерть пешехода, которому оторвало ногу
В Татарстане попытались скрыть разлив нефти, чтобы не вызывать резонанс в обществе
Водоканалу Казани купят средств для очистки питьевой воды за 103 миллиона рублей
За один день президент Татарстана встретился с главой Газмрома и Рамзаном Кадыровым
В пятницу в Вахитовском районе Казани на время потухнут светофоры
В Татарстане пенсионер погиб, когда вытряхивал на балконе ковер
В Казани водитель собрал 141 штаф за нарушение ПДД
Глава Татарстана провел персональную беседу с министром образования республики
Для казахской "Астана Оперы" в Набережных Челнах изготовили карету
В Казани в ДТП пострадали шесть человек: водитель автобуса отстранен от работы
В Йошкар-Оле полицейские задержали подозреваемого в смертельной поножовщине
В Казани лес Лебяжье стал больше на три участка
В Набережных Челнах на уроке физкультуры 12-летняя девочка сломала руку