В Татарстане из-за распыления неизвестного вещества в колледже госпитализировано 16 учащихся
На месте работают экстренные службы
Фото: 1Ul.Ru
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ЧП произошло в педагогическом колледже Арска. Там в пятницу, 5 октября, кто-то распылил в здании образовательного учреждения неизвестное вещество. С признаками отравления госпитализированы 16 учащихся, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.
На месте работают представители всех экстренных служб Арска. Ведутся заборы проб воздуха.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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