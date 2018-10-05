2018-10-05T12:34:29+03:00
Авто

С 13 на 14 октября в Казани из-из «Ночного велофеста-2018» перекроют дороги

Старт акции намечен на 20.00
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В Казани решили официально завершить велосезон проведением «Ночного велофеста-2018». Его проведут с 13 на 14 октября. В связи с этим будут перекрывать дороги.

Так, с 20.00 до 22.00 13 октября – начало акции, проезд машин будет запрещен по ул.Кремлевская - от пл.Первого Мая до ул.Чернышевского.

После старта велоколонны - с 22.00 до 22.30 движение будет перекрыто:

- ул.Кремлевская - от пл. Первого Мая до ул.Университетская;

- ул.Университетская - от ул.Кремлевская до ул.Островского;

- ул.Островского, на участке от ул.Университетская до ул.Туфана Миннуллина;

- ул.Туфана Миннуллина - от ул.Островского до ул.Марселя Салимжанова;

- ул.Марселя Салимжанова - от ул.Туфана Миннуллина до ул.Татарстан;

- ул.Татарстан - от ул.Марселя Салимжанова до ул.Шигабутдина Марджани;

- ул.Шигабутдина Марджани - от ул.Татарстан до ул.Ахтямова.

Далее с 22.50 до 23.10 движение транспорта будет запрещено на участках:

- ул.Ахтямова - от ул.Шигабутдина Марджани до ул.Габдуллы Тукая;

- ул.Габдуллы Тукая - от ул.Ахтямова до ул.Татарстан;

- ул.Татарстан - от ул.Габдуллы Тукая до речного порта.

С 23.30 до 00.20 ограничение для автомобилистов будет действовать:

- на ул.Девятаева - от Речного порта до ул.Татарстан;

- на ул.Татарстан - от ул.Девятаева до ул.Московская;

- на ул.Московская - от ул.Татарстан до ул.Чернышевского;

- на ул.Чернышевского - от ул.Московская до ул.Бурхана Шахиди;

- на ул.Бурхана Шахиди от ул.Чернышевского до ул.Саид-Галеева;

- на ул.Саид-Галеева до ул.Ташаяк;

- на ул.Ташаяк от ул.Саид-Галеева до ул.Право-Булачная;

- на пл.Тысячелетия - от ул.Ташаяк до Ленинской дамбы;

- на Ленинской дамбе - от пл.Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима;

- на ул.Сибгата Хакима от ул.Декабристов до пр.Фатыха Амирхана.

Далее, с 00.50 до 01.20 движение перекроют:

- по пр.Фатыха Амирхана - от ул.Сибгата Хакима до моста «Миллениум»;

- на мосту «Миллениум» - от ул. Фатыха Амирхана до ул.Вишневского;

- по ул.Карла Маркса - от ул.Вишневского до ул.Толстого;

- по ул.Толстого - от ул.Николая Ершова до ул.Большая Красная;

- по ул.Большая Красная - от ул.Толстого до пл.Свободы.

После чего с 01.40 до 02.00 проезд автомобилей запретят:

- по ул.Большая Красная - от ул.Пушкина до ул.Батурина;

- по ул.Батурина - от ул.Большая Красная до ул.Чернышевского;

- по ул.Чернышевского - от ул.Батурина до ул.Кремлевская;

- по ул.Кремлевская - от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая.

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