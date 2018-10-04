О том, как поставить на кон все и проиграть: в Казани прошел предпоказ фильма "Веном"

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-04T18:47:51+03:00

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Даже если вы не фанат фильмов о вселенной Marvel, то это не станет большой проблемой. В картине "Веном", как бы странно это не прозвучало, нет почти ни одной отсылки к другим картинам о приключениях супергероев (ну разве что только сцена после титров).

Зато в фильме есть примитивные диалоги, однотонные картины Сан-Франциско, ожидаемая любовь во всех ее проявлениях, классические погони и...неподражаемый Том Харди.

Перейдем к сюжетным линиям, коих здесь три. Во-первых, зрители смогут познакомиться с историей репортера по жизни Эдди Брока, который так сильно увлекся своей карьерой, что едва не лишился по-настоящему важных в жизни вещей. Его персонажа давольно талантливо воплотил в жизнь Том Харди.

Во-вторых, фанаты смогут понять, почему черный инопланетянин, симбиот Веном из суперзлодея превратился в героя. В-третьих, создатели картины представят Карлтона Дрея - настоящего монстра и просто безнравственного человека, убийцу и нарцисса.

И этого всего хватило бы, чтобы назвать фильм нормальным. Но один факт портит все: слухи о сольнике Венома витали в воздухе с 90-х годов прошлого века. В течении многих лет переписывались сценарии, назначались и откладывались съемки, подбирались актеры и локации.

Более 20 лет создатели трудились, чтобы в итоге получилась 112-минутная комедия. Да, комедия. Несмотря на то, что авторы уверенно твердят, что "Веном" в первую очередь - ужастик, во-вторую - триллер, в-третью - боевик, с виду он на 60% - комедия, а остальное не больше чем фантастика. А пошлые шутки делают картину похожей на ранее вышедшие фильмы о Дэдпуле.

Никакой глубины, никакого анализа, никаких серьезных монологов, никаких резких поворотов сценария, ничего, о чем можно было бы подумать после просмотра. Этот фильм не учит ничему, он лишь поверхностно знакомит зрителей с новым персонажем, чья главная идея на Земле заключается лишь в поиске еды.

Фильм "Веном" - чем-то похож на человека, который поставил на кон все свое имущество и проиграл. Почему? Конец фильма явно намекает на продолжение. Однако рискнет ли зритель после просмотра картины потратить еще два своих часа и деньги на сиквел - маловероятно.