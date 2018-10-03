3 Окт. 11:24 2018-10-04T11:24:33+03:00

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Поздно вечером 2 октября автомобилисты, проезжающие по крайней полосе по улице Амирхана на несколько минут попали в пробку. Перед одними остановились автомобили, а другие сами решили притормозить, чтобы увидеть необычный поступок одного мужчины.

Он оставил свой автомобиль на середине дороги, вышел из него и дальше пошел на руках. Сигналить "акробату" начали все стоящие рядом автомобилисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/671652" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель устроил пробку, прогуливаясь по дороге на руках.Соцсети

Кто-то восторгался его поступком, но большинство водителей необычную выходку не оценили - они просили его покинуть проезжую часть и не создавать затор.

После нескольких минут акробатических трюков парень встал обратно на ноги, сел в свою машину и уехал.

Пользователи социальных сетей гадают - что же вынудило мужчину совершить столь необычный и опасный поступок прямо на дороге. Самая популярная версия - проигрыш в споре. Также считают, что таким образом он хотел показать свою ловкость перед девушкой. Большинство уверены, что это просто попытка «хайпануть» и сделать необычное видео для социальных сетей.