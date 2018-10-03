В Казани слепого пенсионера оставили без отопления и света накануне холодов

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-03T07:38:53+03:00

Мужчина не видит вот уже три года, соседи периодически помогают, хоть и говорят, что незрячий сосед порой приносит дискомфорт

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60-летний Геннадий Егоров не реагирует на свет и не различает силуэты. Полностью незрячим он стал три года назад после драки с сыном. Молодой человек избил его так, что мужчина неделю не мог подняться с кровати. А пока лежал, сын продал ванную и газовую колонку из двухкомнтаной квартиры отца на улице Химиков. После оставил отца в одиночестве. Три года пожилой мужчина живет один, не в состоянии приготовить себе еду и даже помыться.

Соседи переживают за Геннадия, ведь социальных работников он не пускает, родная сестра отказалась от брата и призналась, что не дождется, когда Гена умрет.

– Наталья его родная сестра обманным путем переписала на себя квартиру и сказала участковому, что он мне не нужен: «Ухаживать за ним я не буду. Когда умрет - тогда и будем решать что дальше делать», - рассказывает соседка снизу Гульсинур Ахметзянова.

По квартире пожилой мужчина передвигается только на ощупьФото: Александр ЧЕРНОВ

В преддверии холодов пожилой казанец остался без электричества и отопления. По его словам, ему это все не нужно - ведь по квартире он ходит на ощупь. Мыться сложнее – приходиться при помощи таза и холодной воды. На улицу несколько раз в год помогают спуститься неравнодушные соседи. Они же распределили между собой дежурство и приносят мужчине остатки еды со стола. Хотя от него некоторые жители дома видят сплошной вред.

- Тараканы и муравьи из его квартиры на пятом этаже расползлись по всему подъезду, а ведь у людей дети и внуки. Я к нему когда приходила - даже по голове у него бегали насекомые. На свою пенсию купила десять баллончиков дихлофоса и все у него дома забрызгала. Соседи помолги выбросить мусор, который он складировал на балконе. Раньше все разлеталось по двору, - рассказала корреспонденту «КП-Казань» соседка.

Сейчас в доме у мужчины нет не только насекомых, но и продуктов. Пенсию он не получает, потому что потерял документы, по этой же причине не может оформить инвалидность или обратиться за помощью в органы опеки. Соседи опасаются, что без надзора с приходом холодов пожилой мужчина может устроить пожар в хрущевке.