В Набережных Челнах горит предприятие "Челны Бампер"
В эти минуты пожарные Набережных Челнов тушат пожар, который возник на предприятии "Челны Бампер". Едкий черный дым окутал город, и виден он со всех районов.
Пожар виден со всех районов городаФото: соцсети
В МЧС Татарстана рассказали, что на месте работают несколько пожарных экипажей. Пока не поступала информация ни о причинах возгорания, ни о охваченной огнем площади.
Известно, что на даный момент пострадавших нет.
СПРАВКА "КП"
Предприятие "Челны Бампер" принадлежит индивидуальному предпринимателю Гатину Газинуру. Он - известный в Татарстане и за его пределами поставщик бамперов и оптики. Фирма ИП Гатин Г.Г., организованная в 2004 году, осуществляет оптовые поставки запасных частей к легковым автомобилям ВАЗ.
Предприятие имеет собственное окрасочное производство, осуществляет окраску и оптовую продажу бамперов, крыльев, дверей, капотов, накладок, молдингов и других кузовных деталей.
Окраска бамперов и деталей производится на оборудовании Technoline во все цвета ВАЗа, при соблюдении технических условий.
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