В Набережных Челнах горит предприятие "Челны Бампер"

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-02T15:53:44+03:00

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В эти минуты пожарные Набережных Челнов тушат пожар, который возник на предприятии "Челны Бампер". Едкий черный дым окутал город, и виден он со всех районов.

Пожар виден со всех районов городаФото: соцсети

В МЧС Татарстана рассказали, что на месте работают несколько пожарных экипажей. Пока не поступала информация ни о причинах возгорания, ни о охваченной огнем площади.

Известно, что на даный момент пострадавших нет.

СПРАВКА "КП"

Предприятие "Челны Бампер" принадлежит индивидуальному предпринимателю Гатину Газинуру. Он - известный в Татарстане и за его пределами поставщик бамперов и оптики. Фирма ИП Гатин Г.Г., организованная в 2004 году, осуществляет оптовые поставки запасных частей к легковым автомобилям ВАЗ.

Предприятие имеет собственное окрасочное производство, осуществляет окраску и оптовую продажу бамперов, крыльев, дверей, капотов, накладок, молдингов и других кузовных деталей.

Окраска бамперов и деталей производится на оборудовании Technoline во все цвета ВАЗа, при соблюдении технических условий.