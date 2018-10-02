2018-10-02T15:09:32+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двоих казанцев: «Я не желал им смерти. Я защищался!»

Александру Архиерееву продлили арест на 72 часа
Александр ЧЕРНОВ
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Александр Архиереев решил продать гараж, а оказался на скамье подсудимыхАлександр Архиереев решил продать гараж, а оказался на скамье подсудимыхФото: Александр ЧЕРНОВ
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В суде Московского района Казани рассмотрели ходатайство следователя о продлении сроков задержания Александра Архиереева, которого обвиняют в убийстве двух человек в гаражном кооперативе.

Поздно вечером 1 октября 37-летний житель района Жилплощадка договорился о встрече с потенциальными покупателями своего гаража в ГСК «Энергетик» по улице Химиков. На мужчину вышли через интернет, но посмотреть гараж решили поздно ночью, якобы после работы. Но вместо покупателей пришли четверо ребят, с которыми Архиереев находился в конфликте. Один из них занимался боевыми единоборствами.

В суде Александр Архиереев признался, что осознал опасность и даже пытался бежать. Но у него не получилось. Тогда он достал предмет, похожий на нож и начал наносить удары обидчикам. После избавился от острого предмета. По версии следователя, трагедия произошла на глазах у нескольких свидетелей.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что Белову смертельный удар был нанесен в грудь. Острый предмет задел ребра, и сердце, а его приятелю – Хакимуллину пришелся в живот, - рассказал ведущий данное дело следователь Станислав Иванов.

У Александра Архиереева нет постоянного места работы, проживает он один, дважды был судим. Тем не менее, участковый по месту жительства характеризует его положительно, «в драках не участвовал, пьяным замечен не был».

Мужчина свою признает, но уверяет, что ему пришлось защищаться

Мужчина свою признает, но уверяет, что ему пришлось защищаться

Александр с самого начала отказывался давать показания и даже в следственных документах не ставил свою подпись. Вину не признает.

- Я не желал смерти этим ребятам, я просто защищался. Так получилось - больше мне нечего сказать, - заявил подозреваемый.

Орудие преступления до сих пор не найдено, поэтому задержание подозреваемого в убийстве продлили на 72 часа. Сейчас он готов сотрудничать со следствием. По словам следователя Станислава Иванова - мужчине может грозить пожизненное заключение.

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