В Казани на улице Чистопольская мужчина выпал из окна на признание в любви

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-02T15:01:15+03:00

Упал он непосредственно рядом с любовным признанием, которое кто-то оставил на асфальте перед подъездом: "Юля, я люблю тебя" Фото: Алина ГАБДУЛИНА

По словам соседей, погибший с ними не общался, но у него часто бывали гости

Изменить размер текста: A A

Около двух часов назад из дома №14 на улице Чистопольская в Казани выпал мужчина. Упал он непосредственно рядом с любовным признанием, которое кто-то оставил на асфальте перед подъездом: "Юля, я люблю тебя". Мужчина скончался на месте.

Сейчас место трагедии старательно отмывают от следов кровиФото: Алина ГАБДУЛИНА

По словам жителей 2 подъезда, в котором жил погибший, он с ними почти не общался и с самого заезда в новостройку казался немного замкнутым и скрытным. Вледствие этого, жил он один или с кем-то - они не знают. Несмотря на это, жители дома часто замечали, как к нему приходили гости. Судя по месту падения, мужчина выпал с балкона.

На месте работают полицейские, они выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас место трагедии старательно отмывают от следов крови, а полицеские разбираются в обстоятельствах инцидента.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»