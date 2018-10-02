2018-10-02T15:01:15+03:00
Происшествия

В Казани на улице Чистопольская мужчина выпал из окна на признание в любви

По словам соседей, погибший с ними не общался, но у него часто бывали гости
Алина ГАБДУЛИНА
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Упал он непосредственно рядом с любовным признанием, которое кто-то оставил на асфальте перед подъездом: "Юля, я люблю тебя"Упал он непосредственно рядом с любовным признанием, которое кто-то оставил на асфальте перед подъездом: "Юля, я люблю тебя"Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Около двух часов назад из дома №14 на улице Чистопольская в Казани выпал мужчина. Упал он непосредственно рядом с любовным признанием, которое кто-то оставил на асфальте перед подъездом: "Юля, я люблю тебя". Мужчина скончался на месте.

Сейчас место трагедии старательно отмывают от следов крови Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас место трагедии старательно отмывают от следов кровиФото: Алина ГАБДУЛИНА

По словам жителей 2 подъезда, в котором жил погибший, он с ними почти не общался и с самого заезда в новостройку казался немного замкнутым и скрытным. Вледствие этого, жил он один или с кем-то - они не знают. Несмотря на это, жители дома часто замечали, как к нему приходили гости. Судя по месту падения, мужчина выпал с балкона.

На месте работают полицейские, они выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На месте работают полицейские, они выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас место трагедии старательно отмывают от следов крови, а полицеские разбираются в обстоятельствах инцидента.

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