2018-10-03T10:54:37+03:00
Экономика

НПФ: Что гарантирует государство?

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Фото: Мария Ленц.Фото: Мария Ленц.
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Собираюсь перевести накопительную часть своей пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Но, конечно, есть у меня и опасения: существуют ли гарантии сохранности пенсионных накоплений при переходе в НПФ? Какие?

Н. Гумеров, Казань

Отвечает и.о. Генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира Розяева:

Государство наделило негосударственные пенсионные фонды статусом полноправного участника российской пенсионной системы* и выстроило многоуровневую систему гарантирования пенсионных накоплений.

Во-первых, все фонды обязаны создавать внутренние резервы для покрытия непредвиденных расходов по ОПС. Например, в Национальном НПФ такой резерв составляет около 750 млн рублей.

Если средств на счету негосударственного пенсионного фонда становится недостаточно, включается система государственных гарантий. Все негосударственные пенсионные фонды, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием, являются участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц.

Администратором этой системы выступает Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое гарантирует возмещение всех взносов и средств, отраженных на счете накопительной пенсии застрахованного лица (аналогично возмещению вклада в банке, с той лишь разницей, что по банковским вкладам АСВ устанавливает предельный лимит возмещения, а по пенсионным накоплениям такого лимита нет - возмещается вся сумма на счете).

Участие в системе свидетельствует, что фонд прошел серьезную проверку Банка России и соответствует самым жестким требованиям регулятора.

Национальный НПФ одним из первых стал участником этой системы. Для клиентов фонда это означает, что их пенсионные накопления в полном объеме защищены и гарантированы государством.

Ознакомиться со списком НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц, а также получить более подробную информацию по данному вопросу можно на сайте Агентства по страхованию вкладов: https://www.asv.org.ru/pension/.

* Деятельность НПФ регулируется Федеральным законом от 07 июля 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

АО «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ № 288/2 от 07 июня 2007 г. (бессрочная). 111123 г. Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Реклама.

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