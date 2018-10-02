«Рубин» вырвал победу у самарских «Крыльев Советов» благодаря голу на последней секунде матча

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-02T12:44:49+03:00

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«Крылья Советов» для «Рубина» соперник принципиальный. Противостояние данных клубов принято именовать «Волжским дерби». Куда чаще в нем побеждали казанцы. Так, самарский клуб 13 лет не мог победить в столице Татарстана. Однако в прошлом году «крылышки», пусть и выступали в ФНЛ, но поставили казанскому клубу жесткую подножку, выбив «Рубин» из кубка России на стадии 1/8 финала.

Юный футболист «Рубин» поет гимн клуба перед матчем.Фото: Алина НИЗАМОВА

КАНУННИКОВ В ОСНОВЕ, РЫЖИКОВ НА СКАМЕЙКЕ

Естественно, что казанцы были настроены на реванш. Все говорило о том, что «Рубин» должен спокойно побеждать самарский клуб. Казанцы выступают довольно стабильно и не проигрывают с третьего тура, а вот «крылышки» в последнее время не впечатляют. Перед визитом в Казань самарцы проиграли «Арсеналу» и «Краснодару» с общим счетом 0:7.

ССергей Рыжиков подошел к болельщикам.Фото: Алина НИЗАМОВА

При этом, в составе «Крыльев» есть игроки, которым было, что доказывать «Рубину». Так. В основном составе самарцев на поле вышел форвард Максим Канунников, который оказался в «Крыльях» транзитом через хабаровский СКА.

Максим Канунников.Фото: Алина НИЗАМОВА

Еще три игрока с казанским прошлым, Сергей Рыжиков, Денис Ткачук и Рамиль Шейдаев, остались в запасе казанского клуба, а Тарас Бурлак не смог сыграть против бывшего клуба из-за травмы.

Сергей Рыжиков и Денис Ткачук.Фото: Алина НИЗАМОВА

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ АТАКА «РУБИНА»

Футболисты «Рубина» с первых же минут пошли вперед. Первый момент в матче казанцы создали еще в дебюте игры. Полоз здорово пробил с линии штрафной, но голкипер самарцев Конюхов намертво поймал мяч.

Дмитрий Полоз.Фото: Алина НИЗАМОВА

После стартового натиска хозяев поля игра несколько успокоилась. Мирное течение поединка нарушила быстрая атака «Рубина». Камболов выполнил точную передачу на ход Подберезкину, тот отпасовал на Азмуна, а иранец в касание вернул мяч 7-му номеру казанцев. Подберезкин к тому моменту был уже в штрафной и спокойно пробил мимо вратаря точно в угол ворот.

Сердар Азмун, Вячеслав Подберезкин и Срджан Мияйлович.Фото: Алина НИЗАМОВА

КАНУННИКОВ НЕ СТАЛ ОТМЕЧАТЬ ГОЛ

Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом казанцев. А вот дебют второго игрового отрезка остался за гостями. Едва ли не в первой же своей атаке самарцы сравняли счет. Молло прострелил в штрафную, мяч отлетел к Чичерину, который перенаправил мяч на дальнюю штангу на забытого всеми Канунникова. Максим с метра по пустым воротам не промахнулся. К слову, праздновать гол экс-форвард «Рубина» не стал.

Максим Канунников с метра по пустым воротам не промахнулся.Фото: Алина НИЗАМОВА

К слову, голевая атака была едва ли не единственным опасным моментом у ворот Ивана Коновалова. Во втором тайме инициативой полностью владели казанцы, которые создавали момент за моментом.

Иван Коновалов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Отличный шанс отличиться на 57 минуте получил Устинов. Защитник подключился к атаке и после прострела Байрамяна с фланга оказался один перед воротами, но промедлил с решением, и переиграть вратаря не сумел.

Хорен Байрамян и Мирал Самарджич.Фото: Алина НИЗАМОВА

КУДА СМОТРЕЛ АРБИТР?

Через некоторое время Камболов отважился на удар метров с 30. Конюхов, пусть и не без труда, но мяч поймал. Курбан Бердыев бросил в бой Бухарова. Задача была ясна – грузить мяч в штрафную в надежде на то, что рослый форвард сможет за него зацепиться. Впрочем, защитники самарцев смогли закрыть Бухарова.

Камболов отважился на удар метров с 30.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» продолжал давить и на последней минуте основного времени обязан был забивать. Конюхов ошибся, выронив мяч после навеса Устинова, тот оказался у Кудряшова и защитник сборной России зряче вывел на удар Азмуна. Иранец бил, казалось, наверняка, но мяч рикошетом от защитника Надсона прошел выше ворот.

Болельщики «Крыльев Советов».Фото: Алина НИЗАМОВА

При этом, арбитр матча Кирилл Левников не заметил, что мяч после удара Азмуна угодил точно в руку защитнику самарцев. За такое обычно пенальти ставят, но судья рассудил иначе – назначил только угловой.

ПРАВОСУДИЕ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛО

Впрочем, как принято говорить в таких случаях, правосудие восторжествовало. Когда добавленные к матчу три минуты уже истекли казанцы получили право на штрафной. Игорь Коновалов навесил в штрафную, Бухаров выиграл воздух, но с его ударом Конюхов справился. Правда, мяч отскочил точно к Азмуну, который головой пробил точно в нижний угол. 2:1 – «Рубин» вырвал победу.

Сердар Азмун и Мирал СамарджичФото: Алина НИЗАМОВА

- Я говорил до игры, что встречаются две равные команды. Предполагал, что будет минимум голевых моменты, потому что и «Крылья» умеют хорошо закрываться, и у нас, правда, есть проблемы, но тем не менее, вскрыть оборону сложновато. Поэтому рад, что проявили характер. Что касается спорных судейских решений, то мне не видно было игру рукой, поэтому сложно судить. В моменте с голом Канунникова показалось, что был офсайд, но сложно судить, - заявил после матча наставник команды Курбан Бердыев.

КАЗАНЦЫ УЖЕ В ЗОНЕ ЕВРОКУБКОВ И МЕЧТАЮТ О ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

- Я счастлив. Когда вырываешь победу на последних секундах, эмоции невероятные. Мы показали характер, показали свою игру. Это то, что мы должны продолжать делать, именно такой футбол показывать дальше. Мы надеемся, что продолжим хорошую серию. Курбан Бекиевич был очень счастлив, поздравил всю команду в раздевалке, сказал, что мы показали характер, отметил всю команду. Сейчас мы находимся в неплохой позиции, но в любом случае мы надеемся, что в дальнейшем мы окажемся в зоне Лиги Европы или даже Лиги Чемпионов, - отметил защитник Филип Уремович.

Филип Уремович и Йоан Молло.Фото: Алина НИЗАМОВА

До Лиги Чемпионов «Рубину», все же, пока далековато, а вот в зоне Лиги Европы казанцы закрепились. Сейчас в активе подопечных Бердыева 14 очков. Победа над «Крыльями» позволила им опередить действующего чемпиона России, столичный «Локомотив», и подняться на 6 место. От двух других московских клубов, ЦСКА и «Спартака», которые идут на 4 и 5 позициях, казанцы отстают на 2 и 1 очко соответственно. Так, что, если «Рубин» продолжит набирать очки, то, возможно, и сможет вернуть Казань на европейскую футбольную карту.

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