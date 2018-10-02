В Казани ветерана войны и тыла отказались принимать в поликлиннике

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-02T09:45:47+03:00

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В День пожилых людей грянул очередной скандал, в котором участвовали хирург 18 поликлинники и 87-летний ветеран войны и тыла Павел Костин.

Все началось 25 сентября, когда пенсионер возвращался домой с завода по протезированию. Мужчина упал и повредил руку. Она болела и сильно опухла, и тогда бывший медработник с многолетним стажем отправился к врачу.

Система получения медпомощи теперь устроена так, что просто так к врачу не попасть - надо записаться на прием. Запись эта может быть и на две недели. Но не в случае ветеранов войны - для них всегда должны быть открыты двери.

Когда Костин зашел к хирургу, тот потребовал выйти. Не помогло и то, что ветеран предъявил свое удостоверение, гарантирующее ему льготы.

Пришлось уйти, сообщает издание "Idel.Реалии".

Когда историю похода к врачу узнали журналисты и написали статью, то разбором ситуации занялись в городском управлении здравоохранения. Домой к Павлу Костину приехал руководитель горздрава Казани Ильнур Халфиев, и он рассказал, что по данному факту уже проведена служебная проверка.

В ходе проверки выяснилось, что отказ от оказания медицинской помощи со стороны хирурга был связан с тем, что в этот момент он уже вел прием другого пациента. Ожидал своей очереди на прием ветеран в кабинете заведующей терапевтическим отделением поликлиники.

- Мы установили, что пациент имел право на внеочередное обслуживание, - заявил Халфиев. - В тот момент пациента должны были проводить к хирургу, чтобы он его осмотрел.

Костина осмотрели еще и ортопед и травматолог. Ему сделали все необходимые анализы и исследования. Необходимости в неотложной медицинской помощи на тот момент не установили.

- Никаких травм, угрожающих жизни и здоровью пациента, не обнаружено, успокоил руководитель горздрава.

Ильнур Халфиев лично побывал у ветерана и поздравил его с Днём пожилых людей. Ветерану предложили пройти стационарное профилактическое лечение.

Какие последствия грозят чиновникам от здравоохранения, пока не сообщается.

Но своим местом поплатился начальк УК, который устроил боевые действия в своем районе. Коллекторы, которых наняла его компания, угрожали расправой 91-летнему ветерану войны за коммунальные долги. Орденоносцу Юрию Величко угрожали пытками паяльником за якобы имеющиеся у него долги в 40 тысяч рублей.