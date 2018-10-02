В Чувашии инкассаторский броневик вылетел на встречку и врезался в легковушку, погибли три человека

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-02T08:55:57+03:00

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Авария с участием двух автомобилей произошла в Козловском районе Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа". Это место находится настаром участке федеральной автодороги, который вел к парому через Волгу. Когда открыли мост в Татарстане, старым путем пользуются редко.

1 октября в 16.10 там произошла роковая встреча. Очевидец рассказал, что увидел, как на большой скорости бронированный фургон "Форд" инкассаторов вылетел на встречку и протаранил "Ладу" с госномерами Татарстана. Оба автомобиля после столкновения вылетели в кювет и фургон упал на легковушку.

В результате аварии погибли три человека - водитель "Лады" и два его пассажира. На стекле автомобиля есть значок "Инвалид".

Водитель и пассажир бронивика получили серьезные травмы и госпитализированы.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Чувашии.