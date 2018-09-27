2018-09-27T22:23:08+03:00
Звезды

Море пошлости в "Игрушках для взрослых"

В Казани прошел предпремьерный показ фильма
Лика ИСАЕВА
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Неудачный тандем героевНеудачный тандем героевФото: кадр из фильма
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Хорошо, что картину сразу отнесли в категорию 18+. Детям и подросткам смотреть не рекомендуется. Ну вот совсем.

Юмор на грани голливудского понятия о комедийности. То есть - ниже туалетного.

Идея создать тандем героев из человека и мультяшки не нова, и уж Бред Питт вместе с Ким Бейсинжер показали, как это можно сделать красиво. Да и милый плюшевый мишка Педди оказался полноценным персонажем веселой истории про влюбленную пару, став третьим лишним, но не изгоем в киноматографе.

Вот только персонаж этого фильма, выросший из сериала "Улица Сезам", заставил разлюбить эту комбинацию.

Фильм назвали боевиком, а смотреть можно только тем, кто уже отпраздновал совершеннолетие. И погони, перестрлки, гибель персонажей не воспринимается, как себя не заставлять. Потому что гибнут ИГРУШКИ! И растерзанная тушка с вылезающими ошметками ваты и синтепона вызывает только раздражение.

Сделали бы фильм для детей. Но пришлось бы переписывать диалоги, которые можно ставить в порноленты.

Итоговый вывод - можно смело пропустить. Потому что - скучно.

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