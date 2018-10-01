Монеточка в Казани раздавала шарики и материлась

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-01T13:29:45+03:00

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О том, что в уже бывшем ночном клубе «Луксор» выступает Монеточка казанцы узнали по очереди из людей. Она начиналась от здания казанской консерватории на улице Пушкина и была почти с километр. Все, кто пришел пораньше, попал в зал, где находилась сцена. Всем остальным пришлось стоять у бара, откуда выступление можно было только услышать.

Слушатели певицы - молодежь, поэтому из декорации на сцене парты с непристойными надписями, флажки и шарики, которые певица в конце выступления вручила зрителям.

Монеточка разадвала поклонникам шарики и мармеладки, но пока они поровну все не поделят - обещала не продолжать концертФото: Александр ЧЕРНОВ

- Мы приехали вчера и вечером погуляли по Казани, - рассказала Монеточка. - Мы были на вашей набережной. Она фантастическая. Когда идешь по ней, как будто ходишь по бассейну - все светится вокруг. Казанцы, больше гуляйте по своему городу!

Поклонники задарили певицу цветами и ее портретами. Монеточка исполнила новую песню, в которой много нецензурной лексики. О том, что она будет материться – певица предупредила поклонников, которые «разрешили» ей спеть новинку.

Часть концерта Монеточка исполняла песни, просто сидя за синтезатором. Ведь именно так она начинала свою творческую деятельность несколько лет назад. Представил собственную песню и саунд-продюсер певицы Витя Исаев - автор музыки ее песен. У молодого человека в Казани тоже много родственников и друзей.

Часть концерта Монеточка провела сидя за синтезаторомФото: Александр ЧЕРНОВ

- Мне сказали за кулисами, что Тимати из Казани. Это правда? А кто тогда из Казани? Певица Максим? Давайте споем ее песню! – поинтересовалась Монеточка и вместе с залом исполнила хит «Знаешь ли ты» казанской певицы.

Все это время в коридоре клуба шла бойкая торговля. Здесь можно было приобрести мерч певицы - значки, чехлы на iPhone X и фирменные толстовки за 3,5 тысячи рублей.

А уже после концерта пришедшие на него начали делиться впечатлениями в социальных сетях. По версии казанцев - это был самый короткий концерт в их жизни. Ведь репертуар певицы не большой, но даже из него она исполнила не все песни.