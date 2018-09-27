Как раскрыть пропажу дочери, не отрываясь от компьютера

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-27T21:47:27+03:00

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Это просто круто. Те, кто отказывается увидеть фильм потому, что он снят на компьютер, - вы неправы. Только так можно передать современную атмосферу восприятия мира современными подростками. А мастерство режиссера в очередной раз показывает его гениальность в создании вот такого шедевра в формате screenlife.

Если раньше говорили: "Что наша жизнь? Игра", то сейчас можно сказать: "Наша жизнь - соцсети". Еще бы. Если сейчас папа с собственным ребенком, проживающем в той же квартире, общается через соцсети, скайп и собственные воспоминания.

Когда пропала 15-летняя Марго вместе со своей машиной "Тойотой Камри", отец Дэвид решил, что она ушла на занятия по фортепиано. И злился, что девочка не выбросила мусор. А потом уже было не до этого. Марго нет, никто не знает, где она может быть. Мама деочки умерла некоторое время назад от рака.

Отцу пришлось узнавать, какая же была его дочь на самом деле. Оказывается, он ее и не знал вовсе.

Для дебюта Аниш Чангати выбрал именно этот вариант - screenlife. И не прогадал. Обычный детектив превратился в настоящий триллер путем использования визуальных эффектов и приложений. Он говорит не только о поиске пропавшей девочки, но и о том, что люди при свете дня вынуждены искать сами себя с факелами, пробираясь через тернии сознания и эгоизма.

Напряжение, в котором вас будет держать "Поиск", сохранится на протяжении долгих дней.