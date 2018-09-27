2018-09-27T16:00:47+03:00
Общество

Благодаря ТНТ казанская семья получила три месяца отдыха от ипотечной кабалы

Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Фото: ТНТ.Фото: ТНТ.
Изменить размер текста:

Совершить утреннюю пробежку вдвоем, изменить свой имидж, сделать перестановку в квартире, сочинить и спеть рэп – такие задания пришлось выполнять участникам конкурса, организованного телеканалом ТНТ по мотивам ситкома «САШАТАНЯ». Главный приз победителям – три месяца без ипотеки. Артему и Екатерине удалось справиться со всеми заданиями и выиграть приз.

Всего по условиям конкурса предстояло выполнить 25 заданий за период с 6 по 24 сентября. Выполнение каждого приносило участникам баллы – от одного до пяти в зависимости от уровня сложности. И конечно же, им помогали друзья, по условиям за каждую поддержку начислялось по 2 дополнительных балла. Это и помогло нашим героям вырваться вперед!

Накануне были объявлены имена победителей, и ребята до сих пор полны эмоций и делятся своими впечатлениями.

- Благодарим организаторов конкурса, всем кто придумал его. После участия наша пара стала еще крепче, ведь благодаря совместным делам мы вспоминаем, насколько приятно проводить время вместе. Саша и Таня помогли нам выйти из повседневной рутины и это очень классно.

По словам ребят, воплощение идей в жизнь порой давалось с трудом, но плюсов от совместного выполнения заданий было больше.

- Многие задания дались нам очень легко и теперь радуют нас в альбоме инстаграма, фото на закате, первое совместное фото, романтический ужин. А вот для выполнения задания №16, по условиям которого нужно было прокатиться на велосипедах в парке, пришлось потрудиться, загрузить велики в машину и довезти до парка, а потом обратно (смеется). Заданий было много, но выполнение каждого приносило в итоге пользу нам, а в конце вообще началась бешеная гонка и азарт. Ведь чтобы победить, нужно было собрать большое количество видео с поддержкой друзей. Самое сложное для нас было перебороть себя и впустить людей, которые за нас голосовали, в свой личный мир. Но в итоге откликнулось и поддержало нас большое количество друзей и знакомых! Еще раз спасибо ТНТ, такого конкурса в Казани еще не было это точно!

Артем и Екатерина теперь забудут об ипотеке на целых три месяца. Благодаря победе в конкурсе ТНТ они смогут потратить освободившиеся деньги на себя. Деньги на счет победителей поступят в течение ближайшего месяца. Поздравляем!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Многодетных и одиноких бесплатно накормят в Казани
Набережные Челны вошли в двадцатку лучших городов России по доступности транспорта
В первые дни октября в Казани проверят системы оповещения
МВД Татарстана разыскивает экс-директора банковского офиса по подозрению в крупной краже
Казанцам покажут фильм "Любовник моей жены"
28 октября в Казани будет дождливо и до 12 градусов тепла
Из Казани может появиться прямой авиарейс в Южную Корею
Улица Назарбаева в Казани будет перекрыта до 10 октября
Сотрудники ГИБДД проехались на казанских автобусах под видом обычных пассажиров
В Татарстане прокуратура через суд заставляет лечиться больного туберкулезом
Подача электронного заявления на переход в НПФ ВТБ теперь возможна в Почта Банке
В Казани родились Эллада, Дженифер и Потапий
Отопительный сезон в Казани стартует 1 октября
Стали известны подробности аварии с военным грузовиком в Казани
В Чебоксарах появится памятник Маленькому принцу
27 сентября в поселках Большие и Малые Дербышки не будет газа
В Татарстане в аварии погибла замдиректора кадетской школы
В первый день октября пенсионеры смогут бесплатно посетить казанский зоопарк
В Татарстане перевернулась фура с углекислым газом
Три гола за 41 секунду не спасли "Ак Барс" от поражения "Куньлуню"
В Казани во время пожара пострадала пенсионерка