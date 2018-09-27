Благодаря ТНТ казанская семья получила три месяца отдыха от ипотечной кабалы

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-27T16:00:47+03:00

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Совершить утреннюю пробежку вдвоем, изменить свой имидж, сделать перестановку в квартире, сочинить и спеть рэп – такие задания пришлось выполнять участникам конкурса, организованного телеканалом ТНТ по мотивам ситкома «САШАТАНЯ». Главный приз победителям – три месяца без ипотеки. Артему и Екатерине удалось справиться со всеми заданиями и выиграть приз.

Всего по условиям конкурса предстояло выполнить 25 заданий за период с 6 по 24 сентября. Выполнение каждого приносило участникам баллы – от одного до пяти в зависимости от уровня сложности. И конечно же, им помогали друзья, по условиям за каждую поддержку начислялось по 2 дополнительных балла. Это и помогло нашим героям вырваться вперед!

Накануне были объявлены имена победителей, и ребята до сих пор полны эмоций и делятся своими впечатлениями.

- Благодарим организаторов конкурса, всем кто придумал его. После участия наша пара стала еще крепче, ведь благодаря совместным делам мы вспоминаем, насколько приятно проводить время вместе. Саша и Таня помогли нам выйти из повседневной рутины и это очень классно.

По словам ребят, воплощение идей в жизнь порой давалось с трудом, но плюсов от совместного выполнения заданий было больше.

- Многие задания дались нам очень легко и теперь радуют нас в альбоме инстаграма, фото на закате, первое совместное фото, романтический ужин. А вот для выполнения задания №16, по условиям которого нужно было прокатиться на велосипедах в парке, пришлось потрудиться, загрузить велики в машину и довезти до парка, а потом обратно (смеется). Заданий было много, но выполнение каждого приносило в итоге пользу нам, а в конце вообще началась бешеная гонка и азарт. Ведь чтобы победить, нужно было собрать большое количество видео с поддержкой друзей. Самое сложное для нас было перебороть себя и впустить людей, которые за нас голосовали, в свой личный мир. Но в итоге откликнулось и поддержало нас большое количество друзей и знакомых! Еще раз спасибо ТНТ, такого конкурса в Казани еще не было это точно!

Артем и Екатерина теперь забудут об ипотеке на целых три месяца. Благодаря победе в конкурсе ТНТ они смогут потратить освободившиеся деньги на себя. Деньги на счет победителей поступят в течение ближайшего месяца. Поздравляем!