Мастер по ремонту холодильников хочет украсить улицы Набережных Челнов автозапчастями

31-летний житель Набережных Челнов Роберт Сунгатуллин создает из старых автозапчастей светильники, цена которых доходит до полусотни тысяч рублей. При этом он не художник или дизайнер по образованию. Мужчина работает мастером по ремонту холодильного оборудования, а в свободное время пропадает на барахолке и скупке лома.

Дело в том, что три последних года Роберт посвятил себя хобби. Он приносит домой всевозможные детали от автомобилей, велосипедов, мотоциклов и с помощью сварочного аппарата, а также воображения делает необычные арт-обьекты, в которые встраивает проводку и лампы.

- По специальности я психолог, но с детства увлекаюсь мотоциклами. Сам тоже езжу на байке. Несколько лет назад во время ремонта заметил, что некоторые детали имеют необычную форму. Сначала их просто откладывал, потом решил соединить. Чтобы прочно их зафиксировать приобрел сварочный аппарат и сам обучился работать на нем, - рассказал «КП - Казань» Роберт.

Необычные работы мастера по ремонту холодильников из Набережных Челнов есть в российских и европейских интерьерах

Необычные работы мастера по ремонту холодильников из Набережных Челнов есть не только в российских, но и в европейских интерьерах

Свои необычные светильники Роберт собирает из разных материалов. В одном арт-обьекте одновременно могут сочетаться детали от велосипеда, мотоцикла и грузовика. Самые интересные детали, по словам автора всегда в двигателе. Поэтому, когда друзья передают ему «убитую» тачку, он может несколько дней не вылезать из гаража, пока не возьмет из нее все самое интересное.

СВЕТИЬНИК - В КАЖДЫЙ МОДНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Никаких эскизов и чертежей будущих светильников Роберт не рисует. Просто берет детали, подбирает их друг к другу и скрепляет сваркой. В итоге получаются замысловатые черепа, птицы, змеи и фантастические животные. Когда сделал первую работу и похвастался ей в интернете - сразу нашелся покупатель.

Первый светильник продал всего за 800 рублей. Сейчас же стоимость его работ, если используются старые автозапчасти колеблется от 10 и 12 тысяч рублей. А если все делать из новых деталей, то цена увеличивается в пять или шесть раз и может достигать полусотни тысяч рублей.

В коллекции мастера есть люстры, бра, напольные, настенные и даже наоконные светильники. Узнав о работах умельца из Набережных Челнов, с ним захотели сотрудничать рестораторы и модные дизайнеры Москвы, а также Европы. Все они хотят заполучить его светильники в свои интерьеры.

ПОСТРОИТ МУЗЕЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ РАБОТ

- Первые работы я подглядел у заграничных мастеров - мне они очень понравились, я тогда жил в Санкт-Петербурге и прямо в подъезде ночами варил детали. Жители постоянно ругались на шум и запах в подъезде. Даже полицию вызывали. Сейчас для работы у меня есть оборудованный гараж, - вспоминает Роберт.

В будущем он планирует построить дом, где будет специальная комната для создания светильников и высокие стены, где можно будет разместит все его работы как в музее.

Сейчас у Роберта несколько поставщиков автозапчастей. Люди присылают фотографии деталей и если они подходят мастеру, то он приезжает и выкупает их.

На выставке необычные работы признали не все

- Несколько раз меня приглашали поучаствовать в выставках. Многим мои работы нравятся, а некоторые мужчины подходят и начинают воображать, что, мол, я и сам бы мог сделать такую фигуру. Раньше обижался, а теперь понимаю, что это говорят люди, которые за всю жизнь ничего так и не создали, - рассказал «КП-Казань» Роберт Сунгатуллин

Супруга Роберта работает флористом, а с недавнего времени стала помогать мужу с его хобби. Она соединяет провода, подсказывает, как интереснее можно связать между собой детали. Дочка, которой всего несколько месяцев, с интересом наблюдает за работой своих родителей.

Светильники Роберта сделаны из выброшенных автозапчастей

Сейчас Роберт трудиться сразу над несколькими объектами. В планах создать светильник из медных трубок от холодильника и приступить к самому важному проекту - созданию огромного фонаря из автозапчастей высотой с пятиэтажный дом, который бы стал бы украшением Набережных Челнов.

Также необычными работами из старых автозапчастей можно украсить центральные улицы города, уверен Роберт. Но для этого необходима поддержка муниципалитета, ведь столько запчастей он вряд ли сможет найти самостоятельно.