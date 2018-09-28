В Казани мужчины в черной одежде у стен школы раздавали детям бананы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T15:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 27 сентября мама ученика 18 казанской школы на улице Муштари из окна автомобиля приметила у стен учебного заведения двоих мужчин. Парни были одеты в темную одежду и высматривали среди прохожих девочек 10-12 лет.

– Они стояли около получаса, подходили к девочкам, в основном ученицам 5-7 классов и давали им банан, - рассказала «КП-Казань» Светлана, - мать ученика школы.

Женщина тут же позвонила в учебное заведение и рассказала об увиденном. К моменту, когда сотрудники школы вышли на улицу, мужчины ушли.

Никто из детей не отказался от угощения. Подаренные бананы многие дети срвзу съедали, хотя мужчины были им, явно, не знакомы. Женщина обеспокоилась, что бананы могут быть отравлены. По словам Светланы назвать их промоутерами какой-либо фирмы нельзя. Мужчины были в обычной одежде, а бананы доставали из хозяйственной сумки.

Узнав через общий чат школы о случившемся многие родители начали обзванивать детей. По словам родителей сейчас в школе работают полицейские. Уже изъяты видеозаписи с камер наблюдения. По видеозаписям мужичин разыскивают по всему городу.

По данным из личных источников, несколько бананов изъяли для экспертизы. Их изучат в ближайшее время. В учебной части школы информацию никак не комментируют.