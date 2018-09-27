«Рубин» не может, Рязанцев поможет! Казанцы лишь в дополнительное время обыграли «Химки» в кубке России

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-27T12:43:51+03:00

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О значении Кубка России в последнее время говорят много. Для некоторых коллективов Премьер-лиги этот турнир, по факту, второсортный. В кубковых матчах можно молодежь обкатать или дать шанс тем, кто редко попадает в состав в матчах чемпионата страны. А вот для команд ФНЛ и второй лиги этот турнир – шанс заявить о себе.

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ ТРОФЕЙ

Можно сколько угодно гадать, что именно, зверский настрой младших по рангу, или же, наоборот, наплевательское отношение сильнейших клубов страны, привело к тому, что десять клубов элитного дивизиона вылетели из кубка страны уже на стадии 1/16 финала.

В итоге же мы получили финал, вывеска которого не выдерживала никакой критики. За трофей боролись курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области. Одна команда – середняк ФНЛ, вторая – стояла на вылет в Премьер-лиге. «Тосно», как известно, выиграл 2:1, завоевал трофей и…прекратил существование.

В этом году клубам элитного дивизиона, будто дали хорошего пинка. Из 13 команд Премьер-лиги, которые уже вступили в борьбу за трофей, сразу 12 прошли дальше. Только «Уфа» пропустила в 1/8 финала «Нижний Новгород» из ФНЛ.

ПОКОРИТЕЛЬ «БАРСЕЛОНЫ» И ЭКС-ИГРОК «ВИТЕССА»

«Рубину» в первом для себя раунде противостояли подмосковные «Химки». Эта команда идет в середине турнирной таблицы ФНЛ, набрав 16 очков в 13 матчах. Если взглянуть на состав «Химок», то в глаза сразу же бросаются две фамилии – Рязанцев и Портнягин. Оба в свое время поиграли за «Рубин». Рязанцев в составе казанского клуба даже чемпионом России становился и в Лиге Чемпионов забивал «Барселоне».

Александр, который пополнил состав подмосковной команды только в середине сентября, оказался в стартовом составе на матч с «Рубином». Из других игроков, хоть сколько-нибудь известных. Можно было выделить вратаря Хомича, в свое время игравшего за «Спартак», а в минувшем сезоне защищавший цвета «Амкара». Вышли в старте полузащитник Нетфуллин, которого когда-то называли восходящей звездой ЦСКА, а также нападающий Аршак Корян, игравший за голландский «Витесс» еще до того, как команду возглавил Леонид Слуцкий. В запасе остался еще один заметный игрок – бывший форвард «Спартака» Александр Козлов, который забивал «Анжи» с Роберто Карлосом в составе и помогал Никите Баженову забивать «Челси» в Лиге Чемпионов.

ОТДЫХ ДАЛИ ТОЛЬКО НАВАСУ И КОНОВАЛОВУ

Курбан Бердыев может быть и хотел бы дать кому-то из лидеров отдохнуть. Вот только скамейка в казанском клубе настолько короткая, что если кому-нибудь дать выходной, то просто некому будет на поле выходить.

Разве что голкипер Бабурин, да полузащитник Шекари не являются основными игроками. В остальном в составе появились защитники Устинов, Гранат, Уремович и Байрамян, полузащитники Камболов, Подберезкин, Могилевец и Коновалов, а также форвард Азмун.

БЕЗГОЛЕВЫЕ 90 МИНУТ

Одним словом, все сильнейшие в строю. Естественно, что именно казанцы с первых минут захватили инициативу. Впрочем, вся игра подопечных Бердыева сводилась к забросам на Азмуна и ударам с дальней дистанции. До реально опасных моментов дело не доходило.

«Химки» постепенно втянулись в игру и начали отодвигать мяч от своих ворот. Неплохие моменты были у Коряна и Белоуса, но их ударам не хватило точности. Еще в паре эпизодов хорошо сыграли защитники «Рубина», заблокировав удары.

В перерыве Курбан Бердыев реши усилить атакующую мощь команды, выпустив вместо Шекари Дмитрия Полоза. Однако форвард был почти незаметен. Больше остальных игру на себя брал полузащитник Коновалов, который минимум трижды неплохо бил издали, но каждый раз не точно.

Азмун неплохо цеплялся за мячи, но его держали настолько плотно, что ему просто некуда было отпасовать мяч. «Химки» во втором тайме больше оборонялись, хотя все тот же Белоус мог решить исход матча, но не попал по воротам с линии штрафной.

РЯЗАНЦЕВ ОПЯТЬ ЗАБИВАЕТ ЗА «РУБИН»

Дополнительное время началось с атак «Рубина». На пятой минуте обязан был забивать Азмун. Он опередил защитника и оказался один в трех метрах от ворот, но пробил в касание выше ворот.

Решающим же стал эпизод на 97-й минуте. «Рубин» получил право на угловой. Последовал навес во вратарскую и мяч угодил в колено Александру Рязанцеву, а от него прямиком в ворота. 1:0. Вот так, можно сказать, что Рязанцев вновь забил за «Рубин».

Как не старались подмосковные футболисты, но отыграться им уже не удалось. «Рубин» выиграл 1:0 и вышел в 1/8 финала, где сразится с московским «Динамо», которое с тем же счетом переиграло в столичном дерби «Торпедо».

- Типичная кубковая игра, которые обычно проходят тяжело. Так оно и произошло. Удовлетворен ли я игрой команды? Нет, - коротко прокомментировал итог противостояния наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

Теперь казанцы будут готовиться к очередному матчу чемпионата страны. На своем поле подопечные Бердыева примут самарские «Крылья Советов». Игра состоится 1 октября.