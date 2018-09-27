2018-09-27T12:43:51+03:00
Спорт

«Рубин» не может, Рязанцев поможет! Казанцы лишь в дополнительное время обыграли «Химки» в кубке России

Решающий гол забил полузащитник Александр Рязанцев, долгие годы игравший в «Рубине», а сейчас выступающий за подмосковный клуб
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Решающий гол в ворота "Химок" влетел после розыгрыша углового.Решающий гол в ворота "Химок" влетел после розыгрыша углового.Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
Изменить размер текста:

О значении Кубка России в последнее время говорят много. Для некоторых коллективов Премьер-лиги этот турнир, по факту, второсортный. В кубковых матчах можно молодежь обкатать или дать шанс тем, кто редко попадает в состав в матчах чемпионата страны. А вот для команд ФНЛ и второй лиги этот турнир – шанс заявить о себе.

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ ТРОФЕЙ

Можно сколько угодно гадать, что именно, зверский настрой младших по рангу, или же, наоборот, наплевательское отношение сильнейших клубов страны, привело к тому, что десять клубов элитного дивизиона вылетели из кубка страны уже на стадии 1/16 финала.

В итоге же мы получили финал, вывеска которого не выдерживала никакой критики. За трофей боролись курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области. Одна команда – середняк ФНЛ, вторая – стояла на вылет в Премьер-лиге. «Тосно», как известно, выиграл 2:1, завоевал трофей и…прекратил существование.

В этом году клубам элитного дивизиона, будто дали хорошего пинка. Из 13 команд Премьер-лиги, которые уже вступили в борьбу за трофей, сразу 12 прошли дальше. Только «Уфа» пропустила в 1/8 финала «Нижний Новгород» из ФНЛ.

ПОКОРИТЕЛЬ «БАРСЕЛОНЫ» И ЭКС-ИГРОК «ВИТЕССА»

«Рубину» в первом для себя раунде противостояли подмосковные «Химки». Эта команда идет в середине турнирной таблицы ФНЛ, набрав 16 очков в 13 матчах. Если взглянуть на состав «Химок», то в глаза сразу же бросаются две фамилии – Рязанцев и Портнягин. Оба в свое время поиграли за «Рубин». Рязанцев в составе казанского клуба даже чемпионом России становился и в Лиге Чемпионов забивал «Барселоне».

Александр, который пополнил состав подмосковной команды только в середине сентября, оказался в стартовом составе на матч с «Рубином». Из других игроков, хоть сколько-нибудь известных. Можно было выделить вратаря Хомича, в свое время игравшего за «Спартак», а в минувшем сезоне защищавший цвета «Амкара». Вышли в старте полузащитник Нетфуллин, которого когда-то называли восходящей звездой ЦСКА, а также нападающий Аршак Корян, игравший за голландский «Витесс» еще до того, как команду возглавил Леонид Слуцкий. В запасе остался еще один заметный игрок – бывший форвард «Спартака» Александр Козлов, который забивал «Анжи» с Роберто Карлосом в составе и помогал Никите Баженову забивать «Челси» в Лиге Чемпионов.

ОТДЫХ ДАЛИ ТОЛЬКО НАВАСУ И КОНОВАЛОВУ

Курбан Бердыев может быть и хотел бы дать кому-то из лидеров отдохнуть. Вот только скамейка в казанском клубе настолько короткая, что если кому-нибудь дать выходной, то просто некому будет на поле выходить.

Разве что голкипер Бабурин, да полузащитник Шекари не являются основными игроками. В остальном в составе появились защитники Устинов, Гранат, Уремович и Байрамян, полузащитники Камболов, Подберезкин, Могилевец и Коновалов, а также форвард Азмун.

БЕЗГОЛЕВЫЕ 90 МИНУТ

Одним словом, все сильнейшие в строю. Естественно, что именно казанцы с первых минут захватили инициативу. Впрочем, вся игра подопечных Бердыева сводилась к забросам на Азмуна и ударам с дальней дистанции. До реально опасных моментов дело не доходило.

«Химки» постепенно втянулись в игру и начали отодвигать мяч от своих ворот. Неплохие моменты были у Коряна и Белоуса, но их ударам не хватило точности. Еще в паре эпизодов хорошо сыграли защитники «Рубина», заблокировав удары.

В перерыве Курбан Бердыев реши усилить атакующую мощь команды, выпустив вместо Шекари Дмитрия Полоза. Однако форвард был почти незаметен. Больше остальных игру на себя брал полузащитник Коновалов, который минимум трижды неплохо бил издали, но каждый раз не точно.

Азмун неплохо цеплялся за мячи, но его держали настолько плотно, что ему просто некуда было отпасовать мяч. «Химки» во втором тайме больше оборонялись, хотя все тот же Белоус мог решить исход матча, но не попал по воротам с линии штрафной.

РЯЗАНЦЕВ ОПЯТЬ ЗАБИВАЕТ ЗА «РУБИН»

Дополнительное время началось с атак «Рубина». На пятой минуте обязан был забивать Азмун. Он опередил защитника и оказался один в трех метрах от ворот, но пробил в касание выше ворот.

Решающим же стал эпизод на 97-й минуте. «Рубин» получил право на угловой. Последовал навес во вратарскую и мяч угодил в колено Александру Рязанцеву, а от него прямиком в ворота. 1:0. Вот так, можно сказать, что Рязанцев вновь забил за «Рубин».

Как не старались подмосковные футболисты, но отыграться им уже не удалось. «Рубин» выиграл 1:0 и вышел в 1/8 финала, где сразится с московским «Динамо», которое с тем же счетом переиграло в столичном дерби «Торпедо».

- Типичная кубковая игра, которые обычно проходят тяжело. Так оно и произошло. Удовлетворен ли я игрой команды? Нет, - коротко прокомментировал итог противостояния наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

Теперь казанцы будут готовиться к очередному матчу чемпионата страны. На своем поле подопечные Бердыева примут самарские «Крылья Советов». Игра состоится 1 октября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Медведева должна была принести розу Тутберидзе, сказать спасибо - и уехать": Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская
Легенда мирового фигурного катания возглавила тренерский совет нашей федерации и рассказала "Комсомолке", чего она ждет от нового сезона
Новости 24
Отопительный сезон в Казани стартует 1 октября
Стали известны подробности аварии с военным грузовиком в Казани
В Чебоксарах появится памятник Маленькому принцу
27 сентября в поселках Большие и Малые Дербышки не будет газа
В Татарстане в аварии погибла замдиректора кадетской школы
В первый день октября пенсионеры смогут бесплатно посетить казанский зоопарк
В Татарстане перевернулась фура с углекислым газом
Три гола за 41 секунду не спасли "Ак Барс" от поражения "Куньлуню"
В Казани во время пожара пострадала пенсионерка
Из Казани в Самару можно будет добраться на поезде за 750 рублей
Казанская квартира за 119 миллионов рублей стала самой дорогой в Поволжье
Три района Казани 28 сентября останутся без света
ВТБ поддерживает российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне
В Чебоксарах "пьяная" "Лада Приора" уходила от погони на скорости 180 километров в час
В Йошкар-Оле приставы закрыли на три месяца мини-бар "Барби"
27 сентября в Авиастроительном районе Казани отключат воду, а в поселках Большие и Малые Дербышки газ
ФК "Камаз" предложил федеральному спортивному каналу запустить вещание на татарском языке
27 сентября в Татарстане ожидается сильный ветер до 22 м/с
В Чебоксарах из-за гибели рабочего на стройке кадетского корпуса возбудили уголовное дело
В новом сезоне казанский театр имени Галиасгара Камала покажет четыре премьеры
В Татарстане могут отказаться от банковских карт в пользу мобильных переводов
В Чебоксарах женщина устроила из квартиры помойку и попала под суд
В казанском автобусе из-за резкого торможения упала беременная: диагностирована угроза выкидыша
Директор «Водоканала» Казани: пригодной для питья воды хватит лишь на 50 лет
В Казани велосипедист проехался, зацепившись за грузовик
В Чувашии депутат, учинивший махинации с уборкой мусора, отделался условным сроком
В Казани во время ссоры зарезали 28-летнего молодого человека
В Казань пришли 30 автобусов, которые работают на газе
В Татарстане при столкновении с лосем, водитель легковушки попал в больницу