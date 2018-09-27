2018-09-27T12:50:35+03:00
Общество

«Дом.ru» предлагает ТВ без проводов и приставок

Поделиться:
Фото: Дом.ru.Фото: Дом.ru.
Изменить размер текста:

Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает владельцам SmartTV подключать цифровое ТВ без проводов и приставок – с помощью приложения «Дом.ruTV». Приложение открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисамот оператора. Услуга доступна новым клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsungи LG, выпущенным после 2013 года, при подключении цифрового ТВ «Дом.ru TV» и интернетаиз тарифной линейки «Мне нравится».

Заявку на подключение можно оставить любым удобным способом: на сайте оператора, в сервисном центре, через специалиста или по телефону 211-00-00. Клиенту не потребуется прокладка кабеля и оборудование (ТВ-приставка или CAM-модуль), достаточно подключить телевизор к интернету через Wi-Fiроутер и скачать приложение«Дом.ruTV» в магазине для Smart-телевизоров.

Для авторизации потребуется ввести логин и пароль от договора. Услуга позволяет смотреть каналы в высоком качестве и пользоваться дополнительными платными функциями: телеархивом (просмотр ТВ-программ в течение 3 дней после эфира), паузой и перемоткой эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программой и др.

На стартовой странице приложения можно подключить любые тематические пакеты, оформить подписку или арендовать фильм из видеотеки. Выбранный контентбудет доступен на разных устройствах: ТВ, смартфонах, планшетах, ПК (всего до 5 устройств). Подключенные сервисы можно оплатить банковской картой (должна быть привязана к счету через личный кабинет) или с лицевого счета абонента (при положительном балансе).

Пользователи приложения, чьи телевизоры поддерживают формат UltraHD (4К),могут смотреть канал InsightUHDв формате сверхвысокой четкости. В эфире канала – инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт, интерактивные проекты. Чтобы канал работал корректно, нужен интернетна скорости от 40 Мбит/с. Замерить скорость можно прямо в приложении, для чего в него интегрирован Speedtest- популярное в России и мире приложение для измерения скорости интернета.

Подробная информация о предложении и инструкция по установке приложения доступны на сайте «Дом.ru».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Отопительный сезон в Казани стартует 1 октября
Стали известны подробности аварии с военным грузовиком в Казани
В Чебоксарах появится памятник Маленькому принцу
27 сентября в поселках Большие и Малые Дербышки не будет газа
В Татарстане в аварии погибла замдиректора кадетской школы
В первый день октября пенсионеры смогут бесплатно посетить казанский зоопарк
В Татарстане перевернулась фура с углекислым газом
Три гола за 41 секунду не спасли "Ак Барс" от поражения "Куньлуню"
В Казани во время пожара пострадала пенсионерка
Из Казани в Самару можно будет добраться на поезде за 750 рублей
Казанская квартира за 119 миллионов рублей стала самой дорогой в Поволжье
Три района Казани 28 сентября останутся без света
ВТБ поддерживает российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне
В Чебоксарах "пьяная" "Лада Приора" уходила от погони на скорости 180 километров в час
В Йошкар-Оле приставы закрыли на три месяца мини-бар "Барби"
27 сентября в Авиастроительном районе Казани отключат воду, а в поселках Большие и Малые Дербышки газ
ФК "Камаз" предложил федеральному спортивному каналу запустить вещание на татарском языке
27 сентября в Татарстане ожидается сильный ветер до 22 м/с
В Чебоксарах из-за гибели рабочего на стройке кадетского корпуса возбудили уголовное дело
В новом сезоне казанский театр имени Галиасгара Камала покажет четыре премьеры
В Татарстане могут отказаться от банковских карт в пользу мобильных переводов
В Чебоксарах женщина устроила из квартиры помойку и попала под суд
В казанском автобусе из-за резкого торможения упала беременная: диагностирована угроза выкидыша
Директор «Водоканала» Казани: пригодной для питья воды хватит лишь на 50 лет
В Казани велосипедист проехался, зацепившись за грузовик
В Чувашии депутат, учинивший махинации с уборкой мусора, отделался условным сроком
В Казани во время ссоры зарезали 28-летнего молодого человека
В Казань пришли 30 автобусов, которые работают на газе
В Татарстане при столкновении с лосем, водитель легковушки попал в больницу