«Дом.ru» предлагает ТВ без проводов и приставок

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-27T12:50:35+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает владельцам SmartTV подключать цифровое ТВ без проводов и приставок – с помощью приложения «Дом.ruTV». Приложение открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисамот оператора. Услуга доступна новым клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsungи LG, выпущенным после 2013 года, при подключении цифрового ТВ «Дом.ru TV» и интернетаиз тарифной линейки «Мне нравится».

Заявку на подключение можно оставить любым удобным способом: на сайте оператора, в сервисном центре, через специалиста или по телефону 211-00-00. Клиенту не потребуется прокладка кабеля и оборудование (ТВ-приставка или CAM-модуль), достаточно подключить телевизор к интернету через Wi-Fiроутер и скачать приложение«Дом.ruTV» в магазине для Smart-телевизоров.

Для авторизации потребуется ввести логин и пароль от договора. Услуга позволяет смотреть каналы в высоком качестве и пользоваться дополнительными платными функциями: телеархивом (просмотр ТВ-программ в течение 3 дней после эфира), паузой и перемоткой эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программой и др.

На стартовой странице приложения можно подключить любые тематические пакеты, оформить подписку или арендовать фильм из видеотеки. Выбранный контентбудет доступен на разных устройствах: ТВ, смартфонах, планшетах, ПК (всего до 5 устройств). Подключенные сервисы можно оплатить банковской картой (должна быть привязана к счету через личный кабинет) или с лицевого счета абонента (при положительном балансе).

Пользователи приложения, чьи телевизоры поддерживают формат UltraHD (4К),могут смотреть канал InsightUHDв формате сверхвысокой четкости. В эфире канала – инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт, интерактивные проекты. Чтобы канал работал корректно, нужен интернетна скорости от 40 Мбит/с. Замерить скорость можно прямо в приложении, для чего в него интегрирован Speedtest- популярное в России и мире приложение для измерения скорости интернета.

Подробная информация о предложении и инструкция по установке приложения доступны на сайте «Дом.ru».