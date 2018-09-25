Феминистки обещают облить растворителем казанских мужчин

СЕГОДНЯ 19:29 2018-09-25T19:29:55+03:00

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Борцы за права женщин, как они себя называют, обещали провести в Казани довольно неоднозначную акцию. В общественном транспорте они обливают растворителем мужчин, которые сидят с широко раздвинутыми коленями. Такая акция уже прошла в Санкт-Петербурге. За один жертвами феминисток стали более 70 пассажиров метрополитена. Причем все происходящее участницы движения снимали на видео.

На записи видно, как девушка приятной внешности подходит к разным мужчинам и из бутылки льет ему в область паха растворитель из пластиковой бутылки. При этом съемки ведет не только видеооператор, камера также закреплена и на самой участнице акции. А растворитель решили использовать, чтобы на жертве оставалось мокрое пятно, которое испортит одежду.

Как правило, все это девушки совершают во время остановки, чтобы успеть выбежать из вагона. Реакция же мужчин самая разная - кто-то в недоумении провожает взглядом нарушителя правопорядка, а кто-то пытается догнать и ударить обидчицу.

По словам питерского активиста феминисток – Анны Довгалюк, это новый манифест, посвященный проблеме мэнспрендинга.

– Отвратительное явление, с которым борются во всем мире и о котором умалчивают у нас. Мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро при женщинах и детях - достойны презрения. Если вы публично показываете, какой вы горячий мачо, мы публично охладим ваш пыл, - заявляет Анна.

Под раздачу попадают мужчины всех возрастов - не только дворовые парни, а вполне интеллигентные ребята. Организаторы обещают провести подобные акции не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, а также в Казани. В планах участниц на законодательном уровне добиться запрета для мужчин сидеть в общественных местах с широко раздвинутыми ногами. Правда, какой лимит для это предлагается установить, почему-то не сообщается.

В свою очередь, казанцы враждебно отнеслись к обещанной феминистками акции и назвали ее обычным хулиганством. При этом как мужчины, так и женщины выразили свое недовольство в социальных сетях: «На лицо факт хулиганства и умышленного нанесения материального ущерба. Самое забавное, что окружающие женщины в ужасе убегают, глупые, даже не осознают, что тут за их права борются», «Я мама сына, например, пусть попробуют облить, сама им вылью раствор между ног!».