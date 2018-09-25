2018-09-25T19:29:55+03:00
Общество

Феминистки обещают облить растворителем казанских мужчин

Свою акцию они посвятили борьбе с так называемым мэнспрендингом
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments35
Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
Изменить размер текста:

Борцы за права женщин, как они себя называют, обещали провести в Казани довольно неоднозначную акцию. В общественном транспорте они обливают растворителем мужчин, которые сидят с широко раздвинутыми коленями. Такая акция уже прошла в Санкт-Петербурге. За один жертвами феминисток стали более 70 пассажиров метрополитена. Причем все происходящее участницы движения снимали на видео.

На записи видно, как девушка приятной внешности подходит к разным мужчинам и из бутылки льет ему в область паха растворитель из пластиковой бутылки. При этом съемки ведет не только видеооператор, камера также закреплена и на самой участнице акции. А растворитель решили использовать, чтобы на жертве оставалось мокрое пятно, которое испортит одежду.

Как правило, все это девушки совершают во время остановки, чтобы успеть выбежать из вагона. Реакция же мужчин самая разная - кто-то в недоумении провожает взглядом нарушителя правопорядка, а кто-то пытается догнать и ударить обидчицу.

По словам питерского активиста феминисток – Анны Довгалюк, это новый манифест, посвященный проблеме мэнспрендинга.

– Отвратительное явление, с которым борются во всем мире и о котором умалчивают у нас. Мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро при женщинах и детях - достойны презрения. Если вы публично показываете, какой вы горячий мачо, мы публично охладим ваш пыл, - заявляет Анна.

Под раздачу попадают мужчины всех возрастов - не только дворовые парни, а вполне интеллигентные ребята. Организаторы обещают провести подобные акции не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, а также в Казани. В планах участниц на законодательном уровне добиться запрета для мужчин сидеть в общественных местах с широко раздвинутыми ногами. Правда, какой лимит для это предлагается установить, почему-то не сообщается.

В свою очередь, казанцы враждебно отнеслись к обещанной феминистками акции и назвали ее обычным хулиганством. При этом как мужчины, так и женщины выразили свое недовольство в социальных сетях: «На лицо факт хулиганства и умышленного нанесения материального ущерба. Самое забавное, что окружающие женщины в ужасе убегают, глупые, даже не осознают, что тут за их права борются», «Я мама сына, например, пусть попробуют облить, сама им вылью раствор между ног!».

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Набережных Челнах рабочие срезали батареи в жилом доме и пропали
В Чувашии криминалисты восстановили лицо погибшего по черепу, чтобы опознать его
Жители Набережных Челнов обеспокоены здоровьем самки страуса из городского зоопарка
В Татарстане выделят 20,2 миллиона рублей на покупку машин для пострадавших при несчастных случаях на работе
Полицейские Казани нашли и задержали мужчину, который обворовал храм
В Чебоксарах на стенах трансформаторных будок нарисуют портреты 15 ветеранов Великой Отечественной войны
МВД Татарстана: рассылка сообщений о банде педофилов с котятами является спамом
В детском саду в Татарстане лопнула батарея и по колено затопила кипятком группы
В начале октября Татарстан может накрыть третьей волной бабьего лета
В эти выходные в Татарстане пройдет день гушр
В Набережных Челнах о смерти одинокого мужчины соседи поняли по запаху из его квартиры
В одном из зоопарков Чувашии родился зубренок
В Татарстане инвалид набросился на охранника тотализатора, чтобы забрать выигрыш
В Йошкар-Оле перед началом зимы из салона украли 44 норковые шубы на 2 миллиона рублей
В Чувашии на трассе М-7 столкнулись две маршрутки
В Казани полиция затеяла проверку по информации о нападении на улице Завойского после собрания жильцов
В Казани снесли металлические павильоны Чеховского рынка
«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи
Президент Татарстана встретился с президентом «Лукойла»
В Казани перекрыли движение по улицам Подлужная и Хибинская