2018-09-25T19:00:33+03:00
Происшествия

В Казани из-за смерти 17-летнего подростка, выпавшего с 24 этажа, возбудили уголовное дело

Назначена судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка, выпавшего с 24 этажа.

24 сентября Дмитрий, проживающий в поселке Левченко, решил встретить рассвет на балконе 24 этажа. Новостройка на улице вторая Юго-Западная в Кировском районе стала популярным местом среди молодежи.

Вместе с ним была его несовершеннолетняя подруга. По словам друзей Дмитрия, с ней они встречались уже несколько месяцев. Красивым жестом молодой человек решил произвести впечатление на девушку и показать ей Казань с высоты птичьего полета.

По словам жильцов - в доме часто бывают незнакомые люди, которые проводят фотосессии и даже устраивают романтические вечера на подъездном балконе.

Утром дверь в подъезд оказалась закрыта, но пара дождалась пока кто-нибудь из жильцов ее откроет и поднялась самый наверх.

Дмитрий с девушкой сделали несколько красивых снимков. Подросток забрался на парапет балкона, чем напугал свою подругу. Когда девушка отошла за дверь, услышала глухой звук удара на улице. Вернувшись, она увидела обездвиженное тело своего спутника, лежащее на парковке в нескольких метрах от дома.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Очевидцы рассказывают, что при падении парень повредил один из автомобилей, стоящих на парковке. Прохожие вызвали спасателей, а девушка сообщила о произошедшем матери Дмитрия. Именно ее пришлось успокаивать медикам в первую очередь. На почве трагедии у женщины случился нервный срыв.

По информации из собственных источников «КП - Казань» знакомых с ситуацией, в выходные у парня произошел конфликт. Это произошло на глазах его знакомых, и Дмитрий переживал.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы, также проводятся допросы очевидцев и другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - заявили в следственном комитете Татарстана.

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