Нюша показала узи и пол будущего ребенка, отцом которого стал экс-чиновник из Казани

СЕГОДНЯ 19:17 2018-09-25T19:17:20+03:00

При этом тверкать и танцевать в положении певица не боится [фото]

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В сети появился новый клип певицы на песню «Таю». В нем запечатлены пять совершенно разных историй беременных девушек. Всех их в клипе певица сыграла сама, находясь на последнем сроке беременности. В завершении клипа певица показывает забавный танец в баре. Округлившийся животик не мешает ей двигаться, как прежде.

В завершении пяти истории Нюша показала УЗИ своего ребенка.

- Это мальчик, - комментируют пользователи соцсетей и поздравляют счастливых родителей.

Как и многие звезды, певица решила не останавливать концертную деятельность во время беременности. Громких выступлений она, конечно, не дает. Но в июле на родине мужа - Игоря Сивова в Казани она собрала полный концертный зал.

Зрителям певица показала хорошую физическую форму, несмотря на свое положение будущей матери. Во время исполнения «Goalie Goalie» Нюша так увлеклась, что, видимо, забыла про беременность и, повернувшись к зрителям спиной, устроила горячий тверк - танец, где активно трясутся ягодицы.

В этот момент девушка была на высокой платформе. Месяцем раньше этот трюк проделала беременная Светлана Лобода, ее осудили многие поклонники. Нюша же мило улыбнулась в сторону vip-ложи и продолжила свой концерт.

На концерте в Казани беременная Нюша повернулась к зрителям и станцевала тверкФото: Александр ЧЕРНОВ

- У меня скоро будет момент - три свободных месяца. Хочу воспользоваться этой ситуацией, ведь не припомню, чтобы такое было, когда-то в моем осознанном возрасте. Это шанс познать новое, выучить язык, освоить новое умение, - призналась певица в ожидании важного момента в своей жизни.

Еще тогда Нюша призналась, что клип и песню планирует выпустить до конца лета.

Клинику, где появится на свет малыш Нюша и Игорь уже выбрали. В начале сроков беременности певица лежала на сохранении в элитной больнице в Подмосковье. Но рожать все-таки решила за границей. Пару уже ждут в Майами в конце сентября. Там же они снимут виллу, где будут жить четыре месяца. В мае пара уже приезжала в США на разведку.

К слову, для супруга певицы - 38-летинего экс-чиновника из Казани это будет уже третий ребенок. Ранее он был женат на преподавателе танцев из Казани - Алене. Во время брака у них родились два сына.