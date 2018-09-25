2018-09-25T13:26:25+03:00
Происшествия

В Марий Эл в ДТП с вахтовым автобусом один человек погиб, 16 пострадали

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля решил не уступать дорогу [фото]
Лика ИСАЕВА
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На месте происшествия работают сотрудники полиции.На месте происшествия работают сотрудники полиции.Фото: МВД по Марий Эл
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Во вторник, 25 сентября, в 6.00 в Мари-Турекском районе на 16 километре автодороги Елево-Мари-Турек-Лопово произошла смертельная авария.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, к которому был прикреплен прицеп, не уступил дорогу вахтовому автобусу.

Это произошло как раз на перекрестке неравнозначных дорог. Пенсионер выехал на главную и в этот момент в него врезался вахтовый автобус марки ПАЗ, в котором ехали на работу работники одного из местных предприятий.

- В результате происшествия водитель легковой автомашины погиб на месте, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Медпомощь потребовалась 16 пассажирам автобуса, которые доставлены в медицинское учреждение.

Водитель легковушки погиб на месте. Фото: МВД по Марий Эл

Водитель легковушки погиб на месте.Фото: МВД по Марий Эл

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пока известно, что такое количество пострадавших обусловлено тем, что пассажирские места в автобусе ПАЗ не оборудованы ремнями безопасности.

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