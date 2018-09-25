В Татарстане за последние 1,5 года ущерб от коррупции превысил 1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-25T11:18:29+03:00

В последнее время коррупционные нарушения стали чаще совершать именно чиновники местного самоуправления Фото: Анастасия Осипова

И это при том, что речь идет только о выявленных фактах. Больше всего по данным МВД республики в 2018-ом нарушали в сфере распоряжения недвижимым госимуществом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

На котором было заявлено, что за последние 1,5 года только выявленными правоохранителями преступлениями коррупционной направленности причинен ущерб в сумме более 1 миллиарда рублей.

Так, в 2017-ом выявлено 803 преступления, в том числе 149 фактов взяточничества, а с начала 2018 года – 443 преступления (98 фактов взяточничества).

По данным МВД Татарстана, в этом году больше всего преступали закон в сфере распоряжения недвижимым госимуществом (114 выявленных случаев), на втором месте идет сфера образования (70), на третьем – строительство и ЖКХ (22), замыкает этот антирейтинг здравоохранение и соцобеспечение (21).

Например, особо коррупция заметна при исполнении программ по поддержке сельского хозяйства и бизнеса, а также при тендерах.

На комиссии было также отмечено, что в последнее время коррупционные нарушения стали чаще совершать именно чиновники местного самоуправления. Только в прошлом году в районах на этом попались 29 руководителей. Около половины совершенного было направлено на незаконное отчуждение государственной или муниципальной земли.

А в 2018 году за это заведено 15 дел в отношении глав сельских поселений Аксубаевского, Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Лениногорского, Пестречинского, Рыбно-Слободского и Тетюшского районов. К дисциплинарной ответственности за первое полугодие за коррупцию привлечено 77 чиновников.

В итоге заседающие пришли к мнению, что управленческая и контрольно-надзорная деятельность исполнительных органов пока недостаточно эффективна. В связи с этим профильным министерствам Татарстана было дано поручение – разработать дорожные карты и изменения в ведомственные антикоррупционные программы.

Что касается последних, то были выделены, например, такие направления: сельское хозяйство, строительство, дорожный и имущественный комплексы, сфера земельных отношений, образование, здравоохранение, культура, а также система государственных и муниципальных закупок.

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