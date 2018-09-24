2018-09-24T17:39:52+03:00
Происшествия

В Казани во время романтического свидания 16-летний подросток сорвался с 24 этажа

Парень решил удивить девушку и пригласил ее на балкон многоэтажки
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Mynewkazan.ruФото: Mynewkazan.ru
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Утром 24 сентября молодой человек решил впечатлить девушку и показать ей красоты города с высоты птичьего полета. 16-летний Дмитрий Кузнецов учился на сварщика и проживал в поселке Левченко. Девушку он пригласил в новостройку в Кировском районе на улице вторая Юго-Западная.

По словам жильцов - в доме часто бывают незнакомые люди, которые проводят фотосессии и даже устраивают романтические вечера на подъездном балконе 24 этажа.

Утром дверь в подъезд оказалась закрыта. Тогда молодой человек начал звонить в квартиры. Спустя несколько отказов, женский голос открыл ему дверь и пара поднялась на 24 этаж.

Парень с девушкой сделали несколько снимков. Когда девушка отвлеклась, Дмитрий забрался на парапет балкона. В момент девушка повернулась, парня в зоне видимости уже не было. В это время внизу раздался звук шлепка о падения.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Очевидцы вызвали спасателей, а девушка позвонила матери Дмитрия. Именно ее пришлось успокаивать медикам в первую очередь. На почве трагедии у женщины случился нервный срыв. По факту гибели несовершеннолетнего сейчас проводится доследственная проверка.

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