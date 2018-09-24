2018-09-24T11:03:20+03:00
Общество

Абоненты Tele2 оценили преимущества интернет-магазина оператора

Tele2 отмечает рост пользовательской активности в интернет-магазине. Количество SIM-карт, заказанных в регионе через онлайн-канал, за год выросло в полтора раза
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В преддверие учебного года Tele2 зафиксировала рекорд покупательской активности в интернет-магазине. Суммарные продажи SIM-карт и устройств с 20 по 26 августа выросли на 37% относительно среднестатистической недели за текущий год. При этом чаще всего посетители интернет-магазина Tele2 приобретают SIM-карты. Номерная емкость онлайн-витрины составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до «платиновых» номеров. При подключении к Tele2 в интернет-магазине абоненты могут выбрать случайный номер либо подобрать предпочительную комбинацию цифр.

Республика Татарстан находится на шестой позиции внутреннего рейтинга Tele2 по числу новых абонентов, подключившихся к оператору через интернет-канал. Число SIM-карт, заказанных пользователями в Татарстане, за год увеличилось в полтора раза. При этом, абоненты, которые подключились к оператору онлайн, в среднем вдвое дольше пользуются SIM-картой, чем те, кто стал клиентом с помощью классических офлайн-каналов. Большой популярностью в регионе пользуется услуга подключения к Tele2 по MNP (mobile number portability – англ.). За год число онлайн-заявок на переход в сеть оператора с сохранением номера выросло в 4 раза.

При подключении к оператору через онлайн-канал пользователи также могут выбрать подходящий тарифный план и настроить его под свои индивидуальные потребности. По итогам первых шести месяцев 2018 года наиболее востребованным среди новых абонентов, подключившихся через shop.tele2.ru, стал тариф «Мой онлайн».

В интернет-магазине Tele2 можно приобрести фирменное оборудование, в том числе флагманские модели и аксессуары для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. В этом году онлайн-витрину пополнили ряд новых моделей смартфонов, среди них гаджеты фирм Asus, LG, ZTE, Micromax, Sony. Лидером продаж среди брендированного оборудования стал смартфон Tele2 Mini Black.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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