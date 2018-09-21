В Казани из-за аварии на водопроводе без воды остались жилые дома, две школы и детсад
В МЧС Татарстна поступила информаци о том, что 20 сентября в 22.00 произошел порыв водопроводной трубы диаметром 500 миллиметров в Кировском районе Казани. Определили место порыва, оно оказалось на территории СНТ «Волга». Причина порыва устанавливается специалистами.
Без водоснабжения оказались населенные пункты:
- поселок Юдино, в котором находятся 62 многоквартирных дома, две школы, один детский сад, одна котельная, 42 частных дома;
- поселок Красная Горка, в котором находятся 315 частных домов;
- 447 частных домов в поселке Аракчино;
- более 930 частных домов в поселке Новое Юдино;
- 367 частных домов в поселке Калининский.
МЧС сообщает, что ориентировочное время востановления водоснабжения в 12:00 21 сентября.
К месту происшествия направлены силы и средства в составе 12 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 1 единица техники.
"Телефон доверия" ГУ МЧС России по РТ 8 (843) 227-46-96
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