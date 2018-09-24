Глава ГИБДД Татарстана: «Люди гибнут на пешеходных переходах чаще, чем в прошлом году»

СЕГОДНЯ 19:31 2018-09-24T19:31:25+03:00

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Начальник Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов признался: «Люди гибнут на пешеходных переходах чаще, чем в прошлом году».

Судите сами – с начала года и по август в республике зарегистрировано на 5,5% больше ДТП (363 случаев) с участием пешеходов, чем за тот же период прошлого года. В результате погибли 10 человек и 369 получили травмы. За тот же период 2017 года погибло девять человек, и травмированы 363 человека. Больше половины – 59 случаев, произошли на пешеходных переходах.

Это цифры восьми месяцев. Выделяется сентябрь, который начался с трагедий на дорогах. За неполный месяц погибли 18 человек. Часть из них – на пешеходных переходах.

НЕ УСПЕЛИ ПОСТАВИТЬ СВЕТОФОР

Вождение водителей в Татарстане, даже инспекторами ДПС признается далеко не идеальным. И если местные сотрудники ГИБДД скромно молчат, то стражи дорог, прибывающие на международные мероприятия в качестве помощи в контроле за порядком на дорогах, удивляются: «У вас на «зебрах» давят людей?!».

Да к тому же летний отдых на черноморском побережье заставил сделать вывод: погибнуть во время отпуска можно под колесами автомобилей с госномерами родного Татарстана - 16, 116 и 716. Потому что именно эти водители делают вид, что вовсе не знают, для чего нужны «зебры» на дорогах.

Да и далеко ходить не надо. Этим утром, перед брифингом с главой ГИБДД Татарстана, на пешеходном переходе возле спорткомплекса «Батыр» меня не пропустил водитель серой «девятки».

- У нас запланирована установка там вызывного светофора для пешеходов, чтобы они могли безопасно переходить дорогу, - успокаивает главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов. – Но таких сложных мест, где наблюдается концентрация аварий, в Казани несколько десятков. Светофоры на все не поставить.

Так, вызывной светофор появился 12 сентября на проспекте Ибрагимова в Казани после того, как 11 сентября там 69-летний пенсионер насмерть сбил мать и дочь.

- По планам там к 20 сентября должен был появиться такой светофор, но мы не успели, - кается Ленар Габдурахманов.

ПОМАШИТЕ РУЧКОЙ

При этом Габдурахманов призывает не только водителей соблюдать ПДД, но и пешеходов: надо двигаться только там, где безопасно. И перед тем, как ступить на «зебру», помашите водителю рукой, чтобы он понял, что вы собираетесь перейти дорогу.

- В правилах указано, что светоотражающие элементы на одеждах надо носить в сельских местностях, но они спасут жизнь пешехода и в городе, - также считает глава ГИБДД Татарстана. – 13 из 18 наездов на пешеходов произошли именно в темное время суток. И пешеход оказался просто невидим для водителя.

СОТРУДНИКОВ ДПС СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Причиной возросшего количества аварий с пострадавшими называют и сокращения, которые произошли в правоохранительных органах. И, по словам Ленара Габдурахманова, это будет продолжаться.